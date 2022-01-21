大埔鐵板燒躲「隱藏神規則」！老饕抖出內幕：不知道超虧
鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，馬上就能享用美食，深受不少老饕喜愛，而談及台灣鐵板燒，除了高檔集團的鐵板燒以外，就屬知名平價連鎖餐飲「大埔鐵板燒」最受歡迎。近日，就有網友分享自己去吃大埔鐵板燒的經歷，沒想到卻意外抖出店家的隱藏規定，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 08:38:48
原PO在PTT貼文指出「日前去吃大埔鐵板燒的時候，我只有一個人，坐下點了雙人套餐，但每次服務生都只給我一人份的青菜，詢問服務生說是怕我吃不完，所以青菜都先抓一人的份量，但我點的是雙人套餐欸，你管我吃不吃得完.....都應該先上兩份吧，最後我總共加點了五次青菜，真的是有點浪費時間」。
貼文一出，不少人驚呼「我記得大埔鐵板燒不是吃到飽吧？怎可以一直點青菜」、「青菜還可以加五次？佛心店家？」、「什麼東西！加青菜不用加錢？」、「哪一間加菜不用加錢的啊....？」、「所以你一個人吃了五份只付了兩份的錢？」而對於眾多網友提問，原PO也出面解答「我吃的這家是無限加點青菜的」。
事實上，大埔鐵板燒確實有特定店家有推出續菜的服務，有些僅能加一次，有些則是可以無限加點，過去就有不少網友吃過擁有續菜的門市之後，上網分享，煎台師傅也曾透露，通常加盟店為了賺錢可以加一次菜；而直營店則許多可以無限續菜，只不過並非全台大埔鐵板燒門市規定都如此，如果未來民眾不清楚店家是否能續菜，可在入座前就先詢問清楚「續菜規則」，以免發生消費糾紛。（編輯：張嘉哲）