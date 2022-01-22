影射葉毓蘭關說向華強申請居留案 自由記者判拘20天
自由時報去年獨家報導「警界出身的國民黨立委」關說香港影視大亨向華強申請居留案。立委葉毓蘭不滿遭影射，自訴控告報社林姓負責人、陳姓記者加重誹謗。台北地院審理後，認為陳未盡合理查證，判處拘役20日，得易科罰金2萬元，林獲判無罪。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-22 15:11:34
葉毓蘭自訴指控，這則「獨家」報導稱，知情人士指，移民署官員多數畢業於中央警察大學，一名警界出身的國民黨立委熱衷為向華強依親居留案奔走發聲…；有些官員因為認識或被教過，都顯得相當為難等。
葉主張，「警界」、「國民黨」、「立委」等字眼是在影射她，她從來不認識向華強，提告是為捍衛警消的權益，另將向報社負責人、記者求償5000萬元，如獲賠將作為警消、移民署基金。
陳姓記者否認誹謗，辯稱消息來源說，一直有立委遊說要讓居留案通過，但僅說是國民黨、警界背景的立委，報導也沒明確指出為何人。
法院認為，新聞報導未經林姓負責人審核，且葉無法舉證林有參與採訪、撰寫、查證，判無罪；陳姓記者撰寫的報導，通篇內容均屬事實陳述，未涉及評論，引發讀者對立委以影響力干預行政機關裁量權的負面評價，犯加重誹謗罪。