直擊新光三越SKM Park「5大亮點」　買得到法雅客福利品

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保證全年平均3折起 全台獨家精品曝光
SKM Park喊出「保證全年平均3折起」，提供大家一站式購物體驗，包含Outlet購物、生活體驗、餐飲美食、休憩娛樂四大主軸，滿足各類型客層。吳昕昌說明，「要求所有進駐廠商一定要提供至少是65折以下的折扣，有的廠商有專屬的outlet線可以給到1折，所以平均下來大概是3折」。
吳昕昌開玩笑表示，同事們最常做的事就是忙著查價，不斷確認商品折扣。他還建議「過去因為價格無法下手的產品、或是找不到尺寸的商品，都可以試著來SKM Park挖寶看看！」
保證全年平均3折起，國際精品包括MONTBLANC萬寶龍、義大利百年品牌Salvatore Ferragamo、東倫敦AllSaints皆為高雄獨家期間限定店，而Brooks Brothers則打造超過60坪、混合麥迪遜大道旗艦店的新型態店裝。還有南部最大的COACH、Max Mara及BOSS，搭配J.LINDEBERG、GUESS、Chantelle、Shiatzy Chen夏姿、ICB/23区等品牌。
集結全台最完整戶外運動品牌
SKM Park集結全台最完整戶外運動品牌，包括進駐全球最大高爾夫球具製造商之一Callaway Golf獨家販售，以及南台灣獨家Nike Golf。包括NIKE、PUMA Outlet皆導入全台最大outlet店鋪，adidas Outlet面積達385坪，擁有全台最多、最齊全的商品款式。南台灣規模最大的Skechers、New Balance，搭配Honma Golf、The North Face、Timberland及Mizuno等專業戶外品牌，以及Samsonite、OUTDOOR、kipling、The Bridge等旅行配件品牌。
划算購入質感生活美學
法雅客竟在SKM Park全台首家引進「福利品專區」，祭出獨家折扣商品，想搶便宜一定要來朝聖。另外還有獨家頂級相機品牌徠卡Leica，全台獨家BBL Premium，南部獨家的德國精品餐廚鍋具WMF及高雄獨家登場的THERMOS。還有媽媽們最愛的Harrods獨家期間限定店、GMP Kids、Rookie，以及全台最大Lock & Lock outlet店舖。
美式加州露天區域享受獨家進駐美食
SKM Park戶外區域以大地色系美式建築風格呈現，擁有30多個餐飲品牌的大型美食廣場、超過20家備有舒適戶外座位區的餐廳和咖啡廳。大師兄銷魂麵舖獨家在SKM Park開出高雄首店，繼光香香雞則引進南部獨家的湯滷味，首度進駐商場並有獨家網美店裝的在地Runa Cafés。試營運期間導入日本大阪人氣半熟起司塔PABLO、嵜本生吐司SAKImoto Bakery等。
全台最大VR虛擬實境樂園 11大特色娛樂體驗
坦言買東西不是自己重點的吳昕昌表示，「體驗形式、玩的部分是我比較有興趣的，像我自己跟家人來的話，我可以去理髮、按摩放鬆」。SKM Park為了營造完整氣氛，在改建後還拆掉了位於二樓瓦城餐廳前的戶外天橋，只為了讓整體休閒遊憩的體驗更好。引進沐光美髮沙龍結合全息投影技術與數位科技，打造沉浸式五感體驗。全台首家按摩潮流店活力足養生潮流會館，則跳脫舊式傳統的中式按摩店框架，逛累了可以隨時放鬆。
進駐全台最大佔地300坪的5G獨立專網場域VIVELAND VR虛擬實境樂園，甚至專業區分為親子體驗區、走動式體驗區、電競區等場域。設有10個影廳的國賓影城，不只全廳院設置杜比Dolby Surround 7.1聲道數位環繞音響，還配備全台獨家的D-BOX動感座椅。還有南部獨家迪斯可夜店風格的滾吧保齡球館。
SKM Park也接手了世界F1賽車日本站的鈴鹿賽車場，唯一在海外授權經營的「鈴鹿賽道樂園」，維持鈴鹿賽道既定的遊程模式，小孩可以從摩托車、小小汽車陸續進階，從遊樂中體驗及訓練。
SKM Park
常態營業時間：週一～週四 11:00-21:30、週五／例假日前一天11:00-22:00、例假日 10:30-22:00
地址：高雄市前鎮區中安路1-1號
交通：緊鄰捷運草衙站2號出口，高鐵左營站可轉乘捷運抵達，距高雄航空站2.5公里（約搭乘捷運1站的距離）及國道一號三國通道出口旁
停車位：汽車1,100個、機車1,200個
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。