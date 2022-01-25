圍爐發胖危機！專家列「飲料熱量榜」 冠軍等於1.4碗飯
過年大魚大肉，不少民眾擔心會有發胖危機，對此，夏子雯營養師提醒大家，不光年菜、甜點熱量高，餐桌上常常搭配的飲料也是熱量地雷，她也貼心將9款市售飲料（600毫升／瓶），換算成相同熱樣的飯量供民眾參考。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 23:46:04
夏子雯表示，仔細查看營養標示就會發現，市售的飲料含糖量真的很驚人，把飲料當成水一口接一口喝，一不小心就會多吃了一碗飯的熱量，也難怪過完年很容易發胖。普通一碗白飯約為280卡，而飲料熱量冠軍的黑麥汁，熱量將近於一碗半的白飯；位居第二名的蔓越莓汁，也有超過一碗飯的熱量；其中是聚會必備的可樂，也等同於一碗白飯。
因此，夏子雯特別整理6小撇步，讓大家年後體重不上升：
1．購買小瓶裝約250毫升，熱量直接減半，精緻糖的攝取量也不會過多。
2．想喝汽水，選擇零卡、纖維+，零熱量較沒有負擔。
3．選擇無糖氣泡水，一樣有喝汽水的暢快感。
4．飲料中的無糖茶飲絕對是首選！買起來就對了。
5．可以選擇機能型飲料，這類飲品大多為無糖茶飲當基底、另外添加膳食纖維，能促進腸道蠕動喔；但要小心不要喝過量，以免脹氣反而不舒服。
6．盡量吃原型新鮮的水果，不喝含糖量高的果汁。（編輯：鍾怡婷）
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