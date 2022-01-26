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春節零食狂嗑！熱量魔王「3顆=1碗飯」　專家曝不胖吃法

▲春節常見的零食熱量高，食用時要多注意別過量。（示意圖／取自Shutterstock）
▲春節常見的零食熱量高，食用時要多注意別過量。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-01-26 22:45:21

過年彷彿是可以正大光明吃美食的節日，除了正餐之外，還有各式各樣好吃的甜鹹零食，有些零食熱量很高，若是不注意，一個年假就會胖了不少。對此，營養師余朱青貼心列出，春節常見的零食熱量表，並且教你如何吃，才能吃得開心又不發胖。

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▲春節常見零食熱量表。（圖／取自《余朱青營養師》FB）
▲春節常見零食熱量表。（圖／取自《余朱青營養師》FB）
余朱青表示，年節零食看起來都小小的體積不大，但是不少熱量都很高，不知不覺中就很容易吃過量，在攝取上還是要注意份量的攝取。

以魷魚絲來說，一把大約是35公克，邊聊邊吃 很容易抓2-3把來吃，一碗飯熱量280大卡，3把魷魚絲就將近307大卡，比一碗飯的熱量還高了。而很多長輩都愛的黑芝蔴糖，一顆熱量就要103大卡，光是吃3顆熱量也是超過一碗飯。

除此之外大小朋友都愛的杏仁豬肉乾肉紙，100公克熱量就要424大卡之外，鈉含量更是高達 1190，衛生署建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，一包吃下來就超過一天所需的鈉含量了。

而年節家家戶戶都有的麻粩熱量也很高，3根花生麻粩就將近500大卡，女生喜歡的牛軋糖，一顆熱量約47卡，6顆也是跟一碗飯熱量一樣了，這些零食吃下來，還沒吃正餐熱量的攝取都超過一日所需了。

▲天然堅果對人體有好處，但也要控制攝取量。（示意圖／取自unsplash）
▲天然堅果對人體有好處，但也要控制攝取量。（示意圖／取自unsplash）
營養師教你如何聰明吃不發胖：

一個60公斤的成年人，要步行約1.5小時才能消耗一碗飯的熱量，過年零食聰明吃，盡量選原味的、天然少加工的，在吃之前也別忘了先看一下營養標示，各類肉乾鈉含量大多比較高，不要吃過量。

堅果好處多，不過還是屬於油脂類，不要因為體積不大，就攝取過量，每日約可食用1份堅果類，1份大約就是開心果15粒，或原味腰果7粒、花生18顆；還有可以多用當季的天然水果代替加工的果乾；用無糖飲品代替含糖飲料。

最後她也提醒民眾，開心過新年與親友聊天吃吃喝喝時，也不要忘記多站起來走動，聰明吃、快樂動，年節零食就可以吃得更安心喔！（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《余朱青 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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