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花椰菜梗太硬都直接丟？行家曝「昇華3秘訣」：美味上桌

▲「花椰菜」在市場中相當常見，也是許多家庭喜愛的蔬菜，不過花椰菜梗常會因為太硬，被丟棄不吃。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲「花椰菜」在市場中相當常見，也是許多家庭喜愛的蔬菜，不過花椰菜梗常會因為太硬，被丟棄不吃。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-27 17:58:57｜2022-01-27 18:00:07

「花椰菜」在市場中相當常見，也是許多家庭喜愛的蔬菜，不過花椰菜梗常會因為太硬，被切除丟棄不吃。對此，行家也分享「昇華3秘訣」，讓花椰菜梗也能美味上桌。

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花椰菜有著豐富的營養素，富含維生素A、B、B2、C之外，還有蛋白質、脂肪、碳水化合物、碘、鈣、磷、鐵、β胡蘿蔔素等，它的維生素C含量是檸檬的3.5倍、蘋果的26倍，營養價值高，素有「十字花科之王」美譽。

日前農糧署也在臉書上發文提到，不少民眾在料理花椰菜時，都會先將葉子、菜梗去除，事實上花椰菜梗不但能吃，而且還有多種料理方式。

▲有網友請益大家「花椰菜菜心怎麼煮才好吃？」釣出內行分享「私藏料理法」，大讚「好吃又耐放」。（圖／取自pixabay）
▲花椰菜梗常會因為太硬，被切除丟棄不吃。（圖／取自pixabay）
農糧署隨後也分享3種讓花椰菜梗昇華的料理方式：

「醃花椰菜梗」，先將花椰菜梗去皮切片，加鹽脫水後倒出水分，接著加入蒜泥、黑醋、糖、香油等使之入味，放置冰箱3小時後即可食用。

「菜梗炒肉絲」，先將肉絲以米酒、醬油、胡椒粉等混合醃製，再將花椰菜梗去皮後切絲，把蒜頭下鍋爆香，隨後加入切好的花椰菜梗與肉絲快炒，最後加入鹽調味即完成。

「菜梗燉排骨」，將排骨放入鍋中，用適量的水燉煮15分鐘，再加入菜梗切片燉煮15分鐘，最後加入香菜、鹽、白胡椒粉等調味即可；農糧署也建議，若是喜歡吃貢丸，也可加入一起烹煮。

▲一名女網友好奇，為何自助餐的花椰菜都特別嫩，自己煮卻煮不出來，貼文一出，也有內行網友給出建議。（示意圖／取自 pixabay ）
▲「青花菜」的菜梗也同樣適用上述3種料理法。（示意圖／取自 pixabay ）
農糧署同時也提到，上述料理方式也適用於「青花菜梗」。不少婆媽看完秘訣後也紛紛回應「營養大部分都在梗，用醃的非常非常好吃」、「燉排骨好吃」、「我看到這篇才知道會有人把菜梗丟掉！」、「菜梗炒肉絲好吃，」。（編輯：潘毅）


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