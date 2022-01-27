花椰菜梗太硬都直接丟？行家曝「昇華3秘訣」：美味上桌
「花椰菜」在市場中相當常見，也是許多家庭喜愛的蔬菜，不過花椰菜梗常會因為太硬，被切除丟棄不吃。對此，行家也分享「昇華3秘訣」，讓花椰菜梗也能美味上桌。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 17:58:57｜2022-01-27 18:00:07
花椰菜有著豐富的營養素，富含維生素A、B、B2、C之外，還有蛋白質、脂肪、碳水化合物、碘、鈣、磷、鐵、β胡蘿蔔素等，它的維生素C含量是檸檬的3.5倍、蘋果的26倍，營養價值高，素有「十字花科之王」美譽。
日前農糧署也在臉書上發文提到，不少民眾在料理花椰菜時，都會先將葉子、菜梗去除，事實上花椰菜梗不但能吃，而且還有多種料理方式。
農糧署隨後也分享3種讓花椰菜梗昇華的料理方式：
「醃花椰菜梗」，先將花椰菜梗去皮切片，加鹽脫水後倒出水分，接著加入蒜泥、黑醋、糖、香油等使之入味，放置冰箱3小時後即可食用。
「菜梗炒肉絲」，先將肉絲以米酒、醬油、胡椒粉等混合醃製，再將花椰菜梗去皮後切絲，把蒜頭下鍋爆香，隨後加入切好的花椰菜梗與肉絲快炒，最後加入鹽調味即完成。
「菜梗燉排骨」，將排骨放入鍋中，用適量的水燉煮15分鐘，再加入菜梗切片燉煮15分鐘，最後加入香菜、鹽、白胡椒粉等調味即可；農糧署也建議，若是喜歡吃貢丸，也可加入一起烹煮。
農糧署同時也提到，上述料理方式也適用於「青花菜梗」。不少婆媽看完秘訣後也紛紛回應「營養大部分都在梗，用醃的非常非常好吃」、「燉排骨好吃」、「我看到這篇才知道會有人把菜梗丟掉！」、「菜梗炒肉絲好吃，」。（編輯：潘毅）