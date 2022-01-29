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農曆新年為何會吃長年菜？專家曝「歷史內幕」：充滿韻味

▲農曆新年必吃團圓飯，而「長年菜（芥菜）」過去曾多次被網友票選成討厭的年菜。（示意圖／取自Pexels）
▲農曆新年必吃團圓飯，而「長年菜（芥菜）」過去曾多次被網友票選成討厭的年菜。（示意圖／取自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-01-29 16:26:12

「長年菜（芥菜）」過去曾多次被網友票選成討厭的年菜，很多家庭吃完團圓飯後也都會剩下不少。不過究竟為何新年會有吃長年菜的習俗？對此，就有專家分享「歷史內幕」：充滿韻味。

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農糧署在臉書上發文分享「大家知道芥菜為什麼叫『長年菜』嗎?在民國30、40年代，先民們為了家庭生計離鄉背井，成為農田地主的長工，二期稻作收割後，長工們便會向地主租借土地種植芥菜，一面看著芥菜慢慢成長，一面細數新年回家團聚的日子到來，長工長年在外工作的勤儉艱辛，便成為『長年菜』一詞的由來」。

▲為何新年會有吃長年菜（芥菜）的習俗？對此，就有專家分享「歷史內幕」。（圖／翻攝廚藝公社）
▲為何新年會有吃長年菜（芥菜）的習俗？對此，就有專家分享「歷史內幕」。（圖／翻攝廚藝公社）
粉專隨後補充「先民為了延長芥菜的保存時間，會將新鮮芥菜日曬後放甕缸中並石壓3至4天後，重排再撒鹽壓實、反覆發酵，製作為口感清脆、酸香濃郁的『酸菜』；酸菜再經日曬及反覆發酵，置於酒甕醱酵數月，便成為酸度溫和、風味清爽的『福菜』，而福菜完全曬乾後捲成球狀，就成為香甜甘酸的『梅干菜』，芥菜的三部曲，就像人生的不同階段，歷經磨練，才能造就深厚而充滿韻味的成熟好滋味」。

不少網友看完後也紛紛回應「看到長年菜就想到長輩都指定要吃」、「難怪常常在過年餐桌上看到酸菜鴨、褔菜雞湯、梅干扣肉」、「是四部曲，還有雪裡紅」、「又學到新知識了」。（編輯：潘毅）


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