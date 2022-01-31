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春節年菜好豐盛！3高患者「必學3招」　輕鬆避開飲食危機

▲年節料理美味豐盛，3高患者需要更加注意。（示意圖／取自Shutterstock）
▲年節料理美味豐盛，3高患者需要更加注意。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-01-31 17:15:22｜2022-01-31 17:15:30

春節年菜好豐富，但對於3高患者，也就是患有高血壓、高血糖、高血脂的民眾來說，卻暗藏許多飲食危機，因此營養師夏子雯，貼心整理3高患者必學3招小技巧，讓您輕鬆避開飲食危機。

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▲三高患者歡慶過年之餘，也別忘記注意飲食攝取。（圖／取自《夏子雯-貼近你生活的營養師》）
▲三高患者歡慶過年之餘，也別忘記注意飲食攝取。（圖／取自《夏子雯-貼近你生活的營養師》）
高血壓：

（一）湯品淺嚐一碗：年節必備的長年菜雞湯、砂鍋魚頭，湯品中都含有許多隱藏的鈉，建議淺嚐一碗即可。

（二）少吃加工製品：如香腸、臘肉，或是加工火鍋料等，鈉量高，建議多選擇新鮮原型的肉類。

（三）少淋醬汁及沾醬：滷汁及各式沾醬的鈉含量高，且容易忽略，建議減少食用量，或搭配醋、天然辛香料，如蔥、蒜等增添風味。

高血糖：

（一）控制每餐醣份量：建議正餐食用2-4份醣（約半碗至一碗飯）、點心約1-2份醣（約1-2個女生拳頭大的水果）。

（二）根莖年糕也是碳水化合物：像芋頭、山藥、玉米、年糕都是碳水化合物，如果當天已經有吃到，則後續飯量就要減少。

（三）去除勾芡少糯米：勾芡食物、糯米皆屬於高升糖指數（高GI）的食物，盡量減少食用，以免血糖波動幅度過大。

高血脂：

（一）只吃瘦肉：應景年菜如東坡肉、紅燒蹄膀、土雞等，皆含有較多的飽和脂肪，建議剔除肥肉、動物皮以及裹粉炸皮，只吃瘦肉，減少不必要的油脂量！

（二）湯品撈去浮油：雞湯、排骨湯在燉煮的過程中，雞皮和排骨的油脂會不斷釋出，建議稍涼後撈去上層浮油，少脂肪少負擔。

（三）控制堅果及點心量：過年容易吃很多的堅果，如開心果、花生等，吃30顆就等於一湯匙的油脂，甜點零食則含有精緻糖，若攝取過量容易升高三酸甘油酯喔！（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《夏子雯-貼近你生活的營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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