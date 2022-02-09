外送點三杯杏鮑菇！客見「內容物」火大 內行卻喊店家虧
外送平台近幾年崛起，民眾只要在APP上按一按，美味的餐點就會送到家門前。就有網友點了熱炒店的「三杯杏鮑菇」，外送到手上的餐點卻滿滿都是提味的薑，讓他相當火大。不過卻有內行提出不同看法「老闆反而虧」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 13:34:12
原PO在臉書《爆怨公社》上發文提到「外送平台點了117元的三杯杏鮑菇，結果來的內容物，你不說我都以為是三杯薑，杏鮑菇一朵都不到，裡面還有混雜其他菇，我已經接受店家外送加價後的價格，為什麼還要接受偷工減料需要被合理化？」
貼文曝光後卻有內行網友提出不同看法「現在薑比杏鮑菇還貴，真的」、「其實薑比杏鮑菇貴，所以版主不虧，生鮮香菇司機路過」、「大概是一次全部炒好，撈起來分的時候沒平均分料吧，看到會不開心是真的」、「這個薑我超愛，我會覺得賺到了」。
但仍有一派網友無法接受「問題是誰要吃三杯薑?這一份能吃的沒幾朵還要花130元 根本坑」、「為何許多人說值得？他要的是三杯杏鮑菇不是三杯薑啊」、「杏鮑菇 不貴啊..店家太扯」、「家裡做快炒店的，這店家至少賺你80元本金 已經超過一半商家的50-50利潤了 小暴利」。（編輯：潘毅）