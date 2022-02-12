年後尋回好身材！營養師簡單「4秘訣」　把握14天黃金期

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過年期間，民眾會攝取各式各樣的糕點、零食點心、堅果，這些令人難以抗拒的食物含有大量的碳水化合物和油脂，過年期間已經幫身體累積了這麼多的「醣份和油脂」份量。
建議在年後黃金甩油期，第1個小技巧就是「提高優質蛋白質的攝取量」， 調整整體的飲食結構，降低醣份和油脂的攝取量，就能幫助身體把多餘的能量拿出來消耗掉囉！
2．控制總熱量攝取
以為只要吃高蛋白飲食就會變瘦嗎？夏子雯表示，遇到很多想減重的人，雖然飲食比例已經調整為高蛋白，但吃的份量比身體的需求量高出許多，造成總熱量攝取過多，一樣瘦不下來，想變瘦的第2個技巧就是「控制總熱量攝取」，創造出熱量赤字也是關鍵之一。
3．吃足基礎代謝率
今天吃完大餐，隔天就不進食，如此一來，很容易讓身體感受到一下子熱量充足、一下子要鬧飢荒，反而讓身體呈現很不穩定的狀態，所以不管是大餐的隔天、還是過年後想瘦身，都要好好的吃到自己的基礎代謝率，才能穩定的變瘦。
4．吃水果取代精緻糖
愛吃甜食、喝含糖的手搖飲才是瘦不下來的小地雷，而且精緻糖攝取太多本來就會造成身體的負擔、肌膚老化，從今天起就開始戒糖2週，想吃甜甜的就用新鮮水果取代，或是不加糖的新鮮水果茶吧！（編輯：鍾怡婷）
【本文獲臉書粉絲團《夏子雯-貼近你生活的營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】