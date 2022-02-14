烏魚子只會配蘋果？內行搭「1神物」驚為天人：真心不騙
逢年過節，家家戶戶都會準備豐盛佳餚和家人一同享用，而其中香氣十足的「烏魚子」就是一道常見的美食；就有網友好奇，「烏魚子要配什麼才好吃」，貼文一出，網友除了透露最多人推薦的「蘋果」以外，還有「全新1招」配白飯，直呼「驚為天人」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 10:20:29｜2022-02-14 10:21:13
該名網友在PTT以「烏魚子配啥才好吃」為題發文，表示他今天買了一大塊烏魚子，切成片後想說吃一口大的應該很爽，「結果，嘔嘔嘔嘔嘔，腥到我快把早餐給吐出來」。
原PO接著說，還好後來他把切片的烏魚子一口一口配著蒜頭慢慢吃，才覺得「熟悉的美味烏魚子又回來了，我的天，好吃到流淚」，因此他也好奇「那烏魚子還可以配什麼勒，有沒有比配蒜頭吃還屌的組合，有沒有掛」？
貼文一出，最多網友推薦最搭烏魚子的，仍是「蘋果」，「認真回，蘋果」、「蘋果加蔥片」、「蘋果啊」、「過年期間用58高粱泡一泡直接點火把表皮烤鬆，配蘋果或水梨切片一口入，好吃到爆」、「配蘋果好吃」；也有網友推薦「白飯」，直呼試過驚為天人，「配剛煮好的熱白飯，真心不騙」、「我也喜歡配白飯，但是好像沒人這樣吃，配過一次驚為天人」、「炒飯也不錯，可以加一點點XO醬」。
還有網友推薦其他方式，「水梨切片，讚」、「三星蔥」、「生蘿蔔」、「泡高梁醃，切片乾煎，微硬起鍋，可單獨吃」、「當然是配酒啊」、「用米酒爆香，切片配上白蘿蔔蔥。這些咬下去脆脆的才爽口」；但也有人認為，「難吃的東西又貴又不健康，會想配一堆有的沒的東西吃代表它本身根本不好吃」、「難吃」。（編輯：郭佩蓉）