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鐵板燒為啥都配「高麗+豆芽」？內行抖真相：不光是便宜

▲平價鐵板燒總能填滿口腹之慾，但有網友好奇，為何配菜總是「豆芽＋高麗菜」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲平價鐵板燒總能填滿口腹之慾，但有網友好奇，為何配菜總是「豆芽＋高麗菜」。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-16 17:30:40

平價鐵板燒是不少人的最愛，一份主食、青菜，搭配白飯和飲料，總是能夠大飽口福，而近日有一名網友在吃完高級鐵板燒後，赫然發現店家沒有賣常見的「高麗菜」和「豆芽菜」，因此好奇，「平價鐵板燒為什麼千篇一律都要用高麗菜配豆芽菜」？

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原PO在PTT發文提到，自己中午剛去吃鐵板燒，由公司招待，「一客12道菜1600元，食材樣樣精緻，有鮑魚、龍蝦和牛肉等等」， 但有一點令他相當失望，就是「唯獨沒有高麗菜和豆芽菜」，向同事分享後，甚至還被同事嘲笑「不懂鐵板燒」。

▲▲原PO好奇，若撇除平價鐵板燒，還有哪家鐵板燒好吃CP值又高，貼文一出，內行推爆「3家」，直呼「連服務也好」。（示意圖／翻攝自《Unsplash》）
▲原PO表示，自己到高級鐵板燒用餐時，竟然吃不到豆牙菜和高麗菜，同事則嘲笑他「不懂鐵板燒」。（示意圖／翻攝自《Unsplash》）
原PO接著說，「聽說鐵板燒源自於大航海時代的西班牙，二十世紀引入日本後聲名大噪，成為日本料理當中的昂貴美食，每家選用的食材都不一樣，但共同特色就是青菜較少，大多選用海產或肉類」，因此他相當疑惑，為什麼平價鐵板燒都要「高麗菜加豆芽菜」的組合呢？

貼文一出，許多網友立刻點破關鍵，「便宜吧」、「成本低啊」、「沒拔根的豆芽菜很便宜」、「這兩個菜漲幅稍微比較低」；不過除了便宜外，許多內行也表明，「便宜外，供貨穩定也很重要」、「貨源量大穩定」、「吃起來比較容易飽」、「加水煎起來滋滋響，整個氣勢比較夠」、「適合拿來炒、賣相也好」、「這兩個大家比較買單，很少人不吃」。（編輯：張志浩） 

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