消防夫妻向麥當勞「索賠7千萬」遭判刑！改口願10萬和解
在新北市任職的蔡一郎、黃櫻惠夫妻，2017年間，帶著2人的5歲兒子在麥當勞遊玩，卻意外摔斷右手，期間診療費僅6700元， 不料事後蔡、黃夫妻倆，竟用消防安檢為名目，向麥當勞索要7060萬元的賠償。日前，桃園地方法院宣判2人依恐嚇取財未遂罪，各處有期徒刑1年2個月。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 11:13:02｜2022-02-23 12:02:04
據了解，2017年間蔡、黃夫妻都在消防局火災預防科任職，假藉5歲兒子受傷，向麥當勞索取大筆封口費，遭麥當勞拒絕後，遂用職務之便，對調閱全台麥當勞安檢資料，最後再以匿名方式檢舉，當部分店家合格通過時，蔡男還要求同事重新稽查，並開立限期改善單。
地院開庭時，雖蔡男不斷喊冤說出「孩子在父母心中無價」，這個價錢對麥當勞說很便宜等語，然而證據卻顯示，期間雙方經歷多次談判，夫妻還自砍價格到3千多萬，稱部分可用餐卷替代。另判決也指出，蔡曾向麥當勞表明過安檢主管身份，明列出麥當勞各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，並檢附於賠償申請書中，提交給麥當勞，麥當勞不堪其擾才報警處理， 2人因此依恐嚇取財未遂罪論罪。
昨天（22日），雙方在台灣高等法院續行準備程序，蔡當庭表示願放棄之前麥當勞允諾的3萬醫藥費，另賠付10萬元換取和解。法官則諭知2個星期內，雙方呈報是否有意和解或同意認罪協商。（編輯：陳苾暐）