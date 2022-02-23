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士官長海上吊掛救人殉職　空勤總隊須國賠家屬1319萬

▲士官長柯博承在海上吊掛救援任務時，不幸殉職。（圖／NOWnews資料照，取自柯博承臉書）
▲士官長柯博承在海上吊掛救援任務時，不幸殉職。（圖／NOWnews資料照，取自柯博承臉書）

記者潘千詩／台北報導

2022-02-23 12:58:18

海巡署士官長柯博承4年前奉命執行海上吊掛救援任務時，不幸殉職，柯男家屬認為，空勤總隊救援過程有疏失，提起國賠訴訟，求償2264萬餘元。台北地院判決，空勤總隊須賠償共1319萬餘元，可上訴。

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2018年12月5日，彭佳嶼西方海域的一艘蒙古貨輪突發出無線電求救訊號，指印尼籍船長身體不適、失去生命跡象，需要救援。空勤總隊獲報後，柯博承從松山機場跟隨空勤總隊出任務，接觸到患者後，順利將休克昏迷的船長吊掛上直升機。

而後，直升機在吊掛柯男回機艙時，因風浪強勁加上太陽已下山，機組員靠手電筒與貨輪照明辨識柯男位置，歷經6次嘗試才勾住柯男，不料直升機向上爬升，致吊掛鋼纜因擺盪過大、卡住右起落架而無法收回。最後，柯男被吊掛上機時已無意識，送醫急救發現，柯的腦部及內臟損傷、頸椎骨折等傷勢殉職，貨輪船長也不治。

柯男家人主張，吊掛過程中因直升機同步上升，造成吊掛繩呈鐘擺效應來回擺盪，正、副駕駛當時在機外已無環境光源、暗夜風大情況下，貿然夜間海上滯空作業，且柯沒帶鋼盔保護頭部、救生背心被撕裂褪到腰部，吊掛回艙時已失去意識，最終不治。

空勤總隊認為，指派任務時天色明朗視野遼闊，氣候屬於可以正常出勤狀態，且直升機所有機械功能一切正常，並無任何過失可言，再者，機組員依當下判斷採取最適當救援方式並盡全力搶救，縱然最終結果不盡人意，機組員仍無過失；即便要賠償，也請考量柯男因公殉職，符合「軍人撫卹條例」撫卹金發放標準，且柯家人領有「軍人保險」、「海巡署團體意外險」及每年固定領取年撫金、年終慰問金、未成年子女可依軍公教遺族就學費用取得全額公費優待等，應予酌減。

北院根據運安會調查結果，認定空勤總隊未注意救援時間逼近「終昏（太陽下山後）」時刻，又錯誤派遣不適合夜間吊掛的直升機執勤，造成機組人員未注意評估風險，以不安全作為、不安全狀況選擇錯誤救援方式做出錯誤操作及判斷，致柯男被吊掛時多次遭強烈外力撞擊，終至殉職，空勤總隊應負國賠責任。

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