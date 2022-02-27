鐵板燒突然超夯？眾霧煞煞：根本便當 2字差異全場認同
許多人喜歡吃平價鐵板燒，只要選一道主菜，就會由主廚現場料理，並且附上兩種小菜，常見的包括高麗菜以及豆芽菜，相當開胃下飯。不過，就有網友討論「鐵板燒不就是比較貴的便當而已？到底在夯什麼啊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 13:12:58｜2022-02-27 13:15:58
原PO在PTT貼文指出「我之前找同學去吃鐵板燒，結果他說鐵板燒不就是兩份青菜+上主餐而已，如果吃便當還比較便宜，我想了一想，好像真的是這樣，但是很怪的是，我的腦袋還是叫我一定要去吃鐵板燒，到底為什麼？跟便當到底有何差別？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的就是便當，尤其那種三五千元的我更看不懂」、「吃過一次就不想再吃了，超級貴」、「像是點雞腿排那種的，超級虧，豆芽菜高麗菜都超便宜」、「你買過便宜鐵板燒外帶就知道，真的差不多」、「三五千的就算了啦，平價的就真的是便當」、「便當還有滷蛋跟菜脯，鐵板燒有嗎」。
不過，也有人指出「現炒」以及「醬料」才是鐵板燒的精髓「鐵板燒是Live，便當是MV」、「同樣高麗菜跟豆芽菜或空心菜，味道跟便當店完全不同好嗎」、「現炒搭配那個醬料，跟便當差多了，多花錢是花在這功夫上」、「本質一樣，但是鐵板燒是現炒...不懂吃的人才會覺得現炒跟便當菜沒差...價錢跟好吃程度根本不在同一檔次」、「90元的便當跟180的鐵板燒，菜完全吃的出來檔次，真的不懂的人才會說那是便當，當然外帶就另當別論」。（編輯：張嘉哲）