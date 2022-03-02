《華燈》復古旅遊夯！秒飛日本穿浴衣　五星訂房3折起

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以1988年華麗的日式條通酒店文化作為背景的《華燈初上》，不少拍攝地點真實取景自日式酒吧及餐廳林立的台北市中山區條通商圈，劇中蘿絲媽媽開設的光ヒカリ酒店，是取自位於林森北路七條通裡的「Sugar Bar」酒吧門前；蘿絲媽媽在這裡和閨蜜蘇媽媽常去的居酒屋，則是隱身在台北圓環巷弄間的「小巷亭日本料理」，維持早期平價攤販的形式，由一整排的路邊料理台從關東煮、握壽司一路自助選取點餐，再進入店內吃飯。
晚間推薦入住「台北圓山大飯店」，參加與「VA VA VOOM東方時尚旗袍」合作的旗袍及唐裝體驗活動，並一窺塵封50年、有如溜滑梯般的「圓山密道」。隔日就近前往大稻埕迪化街商圈一日遊，在劇中蘇媽媽巧遇警察成哥等一群人的李亭香糕餅舖，享用古早味台派糕點，或嚐嚐把雞絲麵拿來搭配台灣茶的台派下午茶，離開前別忘記帶上老台灣味的「平安龜」當伴手禮。
全台最大和風莊園就在宜蘭 秒飛日本穿浴衣刷抹茶
全台最大的和風莊園「宜蘭綠舞國際觀光飯店」，換上浴衣走在擁有河流、池塘和小橋的開闊日式庭園造景中，或在榻榻米和室中親手體驗刷抹茶的樂趣，簡直就像一秒飛到日本。飯店還提供包括划船、射箭、滑草等活動，連最可愛的超萌水豚君這裡也有，完全不用奔波換地點，玩上一整天都不夠。
佔地遼闊的「傳統藝術中心」，在濃厚古早味風情的台式建築街道裡，體驗捏麵人、布袋戲等台灣技藝，假日還有不少街頭藝人表演增加樂趣。園內的「青春照相館」，有妝髮老師幫忙打造復古造型，可以試試看自己身處民國初年會是什麼模樣。
文青必逛復古紅磚鹿港老街 在飯店內就能嚐遍在地小吃
古樸的紅磚小巷及充滿歷史感的閩式古宅，是鹿港老街最吸引人的風景，一口氣尋訪知名鹿港天后宮、龍山寺、摸乳巷及九曲巷，彷彿重回歷史老時光般，吸引許多文青潮人也來朝聖。近期重新整修派出所的日式宿舍，打造有如迷你版審計新村的「和興青創基地」，在新舊交融的建築風格裡，逛逛市集和文創小店，成為古街裡的新亮點。
推薦直接入住在地特色飯店「鹿港永樂酒店」，集結了包含阿振肉包、阿振麵茶、麵線糊、水蒸蛋糕等鹿港美食作為早餐，在飯店餐桌上就能嚐遍在地小吃。並提供日式浴衣體驗，換上懷舊造型、搭乘全台僅存的人力三輪車，由專業導覽老師引導領略不同的歷史面貌，再搭配紅磚瓦牆的正港懷舊背景，拍出令人稱羨的復古大片。
親子旅宿首選嘉義 造訪全台最大的懷舊日式建築群
位於嘉義公園內的「昭和十八J18－嘉義市史蹟資料館」，原是日治時期嘉義神社附屬的齋館及社務所，濃厚的日式風情還提供和服及茶席等體驗活動，讓人彷彿就在日本度假般愜意，蠻適合想念出國滋味的家庭旅遊。
親子住宿則首選「嘉義新悅花園酒店」，直接在飯店內打造了賽車場、足球場、旋轉木馬及室內遊藝空間等設施，讓大人小孩都放電，隔天再前往全台最大的日式建築群「檜意森活村」及「台灣花磚博物館」，絕對是收穫滿滿的懷舊之旅。
雄獅旅遊與全台多家知名飯店推出「花燈初上」訂房優惠，五星訂房最低3折起，如台北圓山大飯店原價優惠3折，一晚只需3,888元起，還贈密道導覽與旗袍體驗；彰化鹿港永樂酒店原價44折，一晚只要4,199元起，加贈浴衣體驗等。
3/31前透過雄獅旅遊訂房網下訂「花燈初上」訂房優惠住宿，並於住宿期間完成FB美照上傳與標註活動，還可參加獎項總價值超過新台幣10萬元的抽獎，有機會獲得原價13,000元的花蓮秧悅美地住宿券、原價9,790元五星知本金聯世紀酒店住宿券等，多間知名飯店住宿券及威秀電影票等。