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《華燈》9間餐廳追起來！蘿絲媽媽最愛居酒屋平價好吃

▲Netflix夯劇《華燈初上》華麗場景氛圍搭配復古服裝造型，重現1988年代日式條通酒店文化。蘿絲媽媽最愛居酒屋平價又好吃，蘇慶儀喜歡的海陸大餐牛排館，連電影《瀑布》都有去取景！一次幫大家整理好9大真實餐廳場景，過年一起走進《華燈初上》來趟美食巡禮。（圖／翻攝自華燈初上FB）
▲Netflix夯劇《華燈初上》華麗場景氛圍搭配復古服裝造型，重現1988年代日式條通酒店文化。蘿絲媽媽最愛居酒屋平價又好吃，蘇慶儀喜歡的海陸大餐牛排館，連電影《瀑布》都有去取景！一次幫大家整理好9大真實餐廳場景，過年一起走進《華燈初上》來趟美食巡禮。（圖／翻攝自華燈初上FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-02-01 10:20:00

近期最熱的Netflix夯劇《華燈初上》，集結林心如、楊謹華、劉品言、郭雪芙、楊祐寧、霍建華、劉品言、王淨、謝欣穎、王柏傑等，超多實力派大咖飆演技，華麗場景氛圍搭配復古服裝造型，重現1988年代日式條通酒店文化，尤其是不斷翻轉的懸疑劇情，讓大家到現在都還在問「兇手到底是誰！？」不知道大家有沒有發現，劇中超多經典場景竟然都是實景拍攝，蘿絲媽媽最愛去的居酒屋、蘇慶儀喜歡的海陸大餐牛排館可都是歷史悠久的知名餐廳；兩大女主角羅雨儂和蘇慶儀學生時代去吃的冰果室，還有渣牛郎亨利和百合準備交易毒品的日料餐廳，可是老饕才吃過的人氣夯店，這篇幫大家一次整理好9大餐廳資訊，過年一起走進《華燈初上》的拍攝場景，來趟美食巡禮吧。

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1、只賣曖昧的「光ヒカリ」酒店

▲重現80年代條通酒店文化的背景，《華燈初上》引起熱烈討論。（圖／翻攝自華燈初上FB）
▲重現80年代條通酒店文化的背景，《華燈初上》引起熱烈討論。（圖／翻攝自華燈初上FB）
▲Sugar Bar已成為IG上人人打卡的名店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Sugar Bar已成為IG上人人打卡的名店。（圖／記者蕭涵云攝）
在劇中見證條通文化的繁榮，主角蘿絲媽媽（林心如 飾）開設的「光ヒカリ」酒店，大家一定再熟悉不過，美女日日送往迎來的店門口，可是真的存在於林森北路巷弄裡，Sugar Bar酒吧門前早已成為熱門的打卡景點，連柯文哲市長和黃子佼都搶先朝聖，店家也很歡迎大家造訪體驗「曖昧」。但若真想踏入劇中紅牌小姐們愛恨情仇的華麗空間，可惜僅是劇組設計搭建而成的攝影棚造景。

Sugar Bar
地址：台北市中山區林森北路107巷24號
營業時間：20:00～01:00

2、出鏡率超高！蘿絲媽媽最愛去的居酒屋

▲（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲跟著《華燈初上》拍攝場景吃美食，朝聖蘿絲媽媽最愛居酒屋。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲小巷亭日本料理，是劇中蘿絲媽媽最愛去的居酒屋，而且一定要坐在板前座席。（圖／《下港女子寫有路用的遊記》提供）
▲小巷亭日本料理，是劇中蘿絲媽媽最愛去的居酒屋，而且一定要坐在板前座席。（圖／《下港女子寫有路用的遊記》提供）
劇中蘿絲媽媽最愛去一間居酒屋，坐在幾乎是專屬於她的板前座位，分別帶上閨蜜蘇慶儀（楊謹華 飾）、警察潘文成（楊祐寧 飾）、還有阿季（謝瓊煖 飾）都來吃過。甚至雅雅和百合也曾一起來吃過飯，出鏡率超高。

和劇中幾乎無異的餐廳實景，就隱身在台北圓環巷弄間的小巷亭日本料理，維持著早期開店時的攤販形式，從巷口進來就可以看到一整排的路邊料理台，擺上價格實惠的關東煮、握壽司等招牌菜色，一路自助選取點餐後，再進入店內享用。只可惜，飄著短簾、眼前冰櫃排滿許多菜色的蘿絲媽媽VIP座位，現場是無法坐下用餐的區域。

小巷亭日本料理
地址：台北市大同區南京西路250巷8號
營業時間：11:30～19:30（週二公休）

3、蘇慶儀愛吃海陸大餐的牛排館　連《瀑布》都取景

▲亞里士餐廳是台北市少數碩果僅存的老牌西餐牛排館。（圖／《FoodaholicN 食物恋》提供）
▲亞里士餐廳是台北市少數碩果僅存的老牌西餐牛排館。（圖／《FoodaholicN 食物恋》提供）
▲因《華燈初上》與《瀑布》實景，已有不少人再度造訪亞里士餐廳重溫老派約會。（圖／《FoodaholicN 食物恋》提供）
▲因《華燈初上》與《瀑布》實景，已有不少人再度造訪亞里士餐廳重溫老派約會。（圖／《FoodaholicN 食物恋》提供）
蘇慶儀和何予恩（張軒睿 飾）在第一集談判用餐，燈光美、氣氛佳卻遇上纏男，好在羅雨儂（林心如 飾）霸氣救援的一幕；還有阿季搶得「光ヒカリ」股份，豪氣請吃飯的餐廳，便是在台北人都記憶深刻，已有40多年歷史的亞里士餐廳實景拍攝。

在現實生活中想要跟劇裡有著一樣老派浪漫的你，一定要親自造訪這間從開業以來，細心維持復古裝潢的牛排館。在斥資三千萬打造頂級真空管音響演奏下，大啖牛排、海陸大餐等排餐。再分享一個彩蛋，熱門電影《瀑布》裡，賣場主任（陳以文 飾）請小靜媽媽（賈靜雯 飾）約會吃飯的場景，也在亞里士喔，快來一次踩點兩部大作場景。 

亞里士餐廳
地址：台北市中山區長安東路一段27號
營業時間：11:30～14:30，17:30～21:30

4、成哥與羅雨儂的曖昧撞球館　被譽為「撩男教科書」

▲充滿成哥與羅雨儂高級曖昧的撞球館，劇中這段被封為撩男教科書。（圖／翻攝自華燈初上FB）
▲充滿成哥與羅雨儂高級曖昧的撞球館，這段劇情一播出馬上被封為撩男教科書。（圖／翻攝自華燈初上FB）
太挑逗啦！當羅雨儂緩緩將脖子上的絲巾解開、再將頭髮綁起來，充滿曖昧氣氛開撩警察成哥（楊祐寧 飾）的橋段，可是林心如神來一筆的細膩發揮，播出後被粉絲譽為「撩男教科書」。而撞球館場景是取自將兩戶老公寓打通的石洞PUB，這兒擺滿各式酒精飲品，搭配撞球桌、飛鏢機台、桌上足球台還有大螢幕可觀看熱血賽事，是活力滿分的運動酒吧。

石洞PUB（My Place）
地址：台北市中山區雙城街32巷3之1號
營業時間：約20:00～02:00

5、假吃飯真交易！渣男亨利帶百合約會的日料餐廳

以條通文化為背景的《華燈初上》，日式酒店、居酒屋等拍攝場景當然場場精彩，渣牛郎亨利（王柏傑 飾）利用百合（謝欣穎 飾），交易毒品的高級日料餐廳，就真實存在林森北路的六條通內，主打創意料理的樂 居酒屋，是老饕才知道的低調名店，隱身在老公寓2樓擁有獨立和式的包廂，可以實現劇中邊吃飯邊歡唱的情節，而且還是中日文雙語的卡拉OK喔。

樂 居酒屋
地址：台北市中山區林森北路107巷26號2樓
營業時間：18:00～23:00（週日公休）

6、蘇慶儀巧遇警察成哥一行人的餅店

▲楊謹華在《華燈初上》演出圈粉無數。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲楊謹華在《華燈初上》演出圈粉無數。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲歷史悠久的李亭香，是大稻埕迪化街知名老店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲歷史悠久的李亭香，是大稻埕迪化街知名老店。（圖／記者蕭涵云攝）
蘇慶儀領著乾兒子，從紅磚（亭仔腳）騎樓進入素雅純白的糕餅店，碰巧在這遇到警察成哥等一群人。有火眼金睛的鐵粉，一定也發現了畫面可是有帶到這兒的真實店名。傳承百年的李亭香餅舖於1895年創立，現在開設於復古氣氛正夯的大稻埕迪化街商圈裡，維持正統糕餅又時髦地開發了創新的台派糕點，加上手繪的文創包裝，連年輕人也喜歡。把雞絲麵拿來搭配台灣茶的台派下午茶，甚有創意。

李亭香 Li Ting Xiang
地址：台北市大同區迪化街一段309號
營業時間：10:00～19:00

7、阿季巧遇愛子卻只點一碗貢丸湯的小吃店

▲謝瓊煖飾演「季滿如」。（圖／百聿數碼提供）
▲阿季與愛子在小吃攤巧遇。（圖／百聿數碼提供）。（圖／百聿數碼提供）
▲鄰近菜市場，招牌不太明顯、要細心尋找的珍棧神奇小吃。（圖／《下港女子寫有路用的遊記》提供）
▲鄰近菜市場，招牌不太明顯、要細心尋找的珍棧神奇小吃。（圖／《下港女子寫有路用的遊記》提供）
阿季巧遇愛子（郭雪芙 飾）和酒店小姐們邊聊天邊吃麵，自己卻只點上一碗貢丸湯的畫面，一定也讓大家印象深刻；同時也是警察成哥與同事（章廣辰 飾）一起呷麵的路邊攤，現實中是位在三重重陽公園旁的珍棧神奇小吃，古早味麵點彷彿停留在當年，老饕必點的麻油炒豬肝，還有吃什麼都要拌上一點店家自製的小魚乾辣椒醬，才是行家。

珍棧神奇小吃
地址：新北市三重區重陽路一段44巷91號
營業時間：06:00～13:00（週一公休）

8、吃飯吃到吵起來！愛子和何予恩的騎樓泡沫紅茶店

▲（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲愛子是「光」最年輕的小姐，白天是大學生的她，甜美外表下藏著超反差的腹黑性格。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲超復古回憶殺的茶之鄉泡沫紅茶店。（圖／翻攝自茶之鄉泡沫紅茶FB）
▲超復古回憶殺的茶之鄉泡沫紅茶店。（圖／翻攝自茶之鄉泡沫紅茶FB）
愛子與何予恩在騎樓泡沫紅茶店內，吃飯吃到變吵架的場景，竟然還真實存在著！七年級以前的讀者，應該看了都很懷念，學生時代常常泡著殺時間的泡沫紅茶店（不要不敢承認）。位在新莊的茶之鄉復古泡沫紅茶店，至今還擺著古早味木頭擺設和藤椅，多到選擇障礙的茶點飲料、炸物和簡餐，沒想到直到2022年一樣都沒變，趕快約上同學一起懷舊喝個超大杯飲料。

茶之鄉泡沫紅茶店
地址：新北市新莊區民安路144巷9號1樓
營業時間：11:30～23:30（週日公休）

9、情竇初開！少女羅雨儂和蘇慶儀吃冰果室被搭訕

▲王淨驚喜現身夯劇《華燈初上》第二季。（圖／翻攝自《華燈初上》FB）
▲王淨驚喜現身夯劇《華燈初上》第二季。（圖／翻攝自《華燈初上》FB）
學生時代的羅雨儂（王淨 飾）和蘇慶儀（何思靜 飾），放學到冰果室吃冰，被初戀丟紙條搭訕的害羞小劇場，就發生在萬華龍山寺周邊，樸素而復古的華西街珍果，營業超過60年，擁有一看就知道是老字號店舖的新鮮水果冰櫃，除了現打果汁、水果剉冰外，古早味薑汁番茄這裡也吃得到！沾上由醬油、糖、薑組合的特殊醬料，多是南部才有的老派吃法。

華西街珍果
地址：台北市萬華區華西街113攤
營業時間：13:00～01:00

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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