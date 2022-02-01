《華燈》9間餐廳追起來！蘿絲媽媽最愛居酒屋平價好吃

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1、只賣曖昧的「光ヒカリ」酒店在劇中見證條通文化的繁榮，主角蘿絲媽媽（林心如 飾）開設的「光ヒカリ」酒店，大家一定再熟悉不過，美女日日送往迎來的店門口，可是真的存在於林森北路巷弄裡，Sugar Bar酒吧門前早已成為熱門的打卡景點，連柯文哲市長和黃子佼都搶先朝聖，店家也很歡迎大家造訪體驗「曖昧」。但若真想踏入劇中紅牌小姐們愛恨情仇的華麗空間，可惜僅是劇組設計搭建而成的攝影棚造景。
Sugar Bar
地址：台北市中山區林森北路107巷24號
營業時間：20:00～01:00
2、出鏡率超高！蘿絲媽媽最愛去的居酒屋劇中蘿絲媽媽最愛去一間居酒屋，坐在幾乎是專屬於她的板前座位，分別帶上閨蜜蘇慶儀（楊謹華 飾）、警察潘文成（楊祐寧 飾）、還有阿季（謝瓊煖 飾）都來吃過。甚至雅雅和百合也曾一起來吃過飯，出鏡率超高。
和劇中幾乎無異的餐廳實景，就隱身在台北圓環巷弄間的小巷亭日本料理，維持著早期開店時的攤販形式，從巷口進來就可以看到一整排的路邊料理台，擺上價格實惠的關東煮、握壽司等招牌菜色，一路自助選取點餐後，再進入店內享用。只可惜，飄著短簾、眼前冰櫃排滿許多菜色的蘿絲媽媽VIP座位，現場是無法坐下用餐的區域。
小巷亭日本料理
地址：台北市大同區南京西路250巷8號
營業時間：11:30～19:30（週二公休）
3、蘇慶儀愛吃海陸大餐的牛排館 連《瀑布》都取景蘇慶儀和何予恩（張軒睿 飾）在第一集談判用餐，燈光美、氣氛佳卻遇上纏男，好在羅雨儂（林心如 飾）霸氣救援的一幕；還有阿季搶得「光ヒカリ」股份，豪氣請吃飯的餐廳，便是在台北人都記憶深刻，已有40多年歷史的亞里士餐廳實景拍攝。
在現實生活中想要跟劇裡有著一樣老派浪漫的你，一定要親自造訪這間從開業以來，細心維持復古裝潢的牛排館。在斥資三千萬打造頂級真空管音響演奏下，大啖牛排、海陸大餐等排餐。再分享一個彩蛋，熱門電影《瀑布》裡，賣場主任（陳以文 飾）請小靜媽媽（賈靜雯 飾）約會吃飯的場景，也在亞里士喔，快來一次踩點兩部大作場景。
亞里士餐廳
地址：台北市中山區長安東路一段27號
營業時間：11:30～14:30，17:30～21:30
4、成哥與羅雨儂的曖昧撞球館 被譽為「撩男教科書」太挑逗啦！當羅雨儂緩緩將脖子上的絲巾解開、再將頭髮綁起來，充滿曖昧氣氛開撩警察成哥（楊祐寧 飾）的橋段，可是林心如神來一筆的細膩發揮，播出後被粉絲譽為「撩男教科書」。而撞球館場景是取自將兩戶老公寓打通的石洞PUB，這兒擺滿各式酒精飲品，搭配撞球桌、飛鏢機台、桌上足球台還有大螢幕可觀看熱血賽事，是活力滿分的運動酒吧。
石洞PUB（My Place）
地址：台北市中山區雙城街32巷3之1號
營業時間：約20:00～02:00
5、假吃飯真交易！渣男亨利帶百合約會的日料餐廳
以條通文化為背景的《華燈初上》，日式酒店、居酒屋等拍攝場景當然場場精彩，渣牛郎亨利（王柏傑 飾）利用百合（謝欣穎 飾），交易毒品的高級日料餐廳，就真實存在林森北路的六條通內，主打創意料理的樂 居酒屋，是老饕才知道的低調名店，隱身在老公寓2樓擁有獨立和式的包廂，可以實現劇中邊吃飯邊歡唱的情節，而且還是中日文雙語的卡拉OK喔。
樂 居酒屋
地址：台北市中山區林森北路107巷26號2樓
營業時間：18:00～23:00（週日公休）
6、蘇慶儀巧遇警察成哥一行人的餅店蘇慶儀領著乾兒子，從紅磚（亭仔腳）騎樓進入素雅純白的糕餅店，碰巧在這遇到警察成哥等一群人。有火眼金睛的鐵粉，一定也發現了畫面可是有帶到這兒的真實店名。傳承百年的李亭香餅舖於1895年創立，現在開設於復古氣氛正夯的大稻埕迪化街商圈裡，維持正統糕餅又時髦地開發了創新的台派糕點，加上手繪的文創包裝，連年輕人也喜歡。把雞絲麵拿來搭配台灣茶的台派下午茶，甚有創意。
李亭香 Li Ting Xiang
地址：台北市大同區迪化街一段309號
營業時間：10:00～19:00
7、阿季巧遇愛子卻只點一碗貢丸湯的小吃店阿季巧遇愛子（郭雪芙 飾）和酒店小姐們邊聊天邊吃麵，自己卻只點上一碗貢丸湯的畫面，一定也讓大家印象深刻；同時也是警察成哥與同事（章廣辰 飾）一起呷麵的路邊攤，現實中是位在三重重陽公園旁的珍棧神奇小吃，古早味麵點彷彿停留在當年，老饕必點的麻油炒豬肝，還有吃什麼都要拌上一點店家自製的小魚乾辣椒醬，才是行家。
珍棧神奇小吃
地址：新北市三重區重陽路一段44巷91號
營業時間：06:00～13:00（週一公休）
8、吃飯吃到吵起來！愛子和何予恩的騎樓泡沫紅茶店愛子與何予恩在騎樓泡沫紅茶店內，吃飯吃到變吵架的場景，竟然還真實存在著！七年級以前的讀者，應該看了都很懷念，學生時代常常泡著殺時間的泡沫紅茶店（不要不敢承認）。位在新莊的茶之鄉復古泡沫紅茶店，至今還擺著古早味木頭擺設和藤椅，多到選擇障礙的茶點飲料、炸物和簡餐，沒想到直到2022年一樣都沒變，趕快約上同學一起懷舊喝個超大杯飲料。
茶之鄉泡沫紅茶店
地址：新北市新莊區民安路144巷9號1樓
營業時間：11:30～23:30（週日公休）
9、情竇初開！少女羅雨儂和蘇慶儀吃冰果室被搭訕
學生時代的羅雨儂（王淨 飾）和蘇慶儀（何思靜 飾），放學到冰果室吃冰，被初戀丟紙條搭訕的害羞小劇場，就發生在萬華龍山寺周邊，樸素而復古的華西街珍果，營業超過60年，擁有一看就知道是老字號店舖的新鮮水果冰櫃，除了現打果汁、水果剉冰外，古早味薑汁番茄這裡也吃得到！沾上由醬油、糖、薑組合的特殊醬料，多是南部才有的老派吃法。
華西街珍果
地址：台北市萬華區華西街113攤
營業時間：13:00～01:00
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