《華燈》第二季在這拍！跟著去冰果室、日料餐廳吃好料

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少女羅雨儂和蘇慶儀放學吃冰果室
學生時代的羅雨儂（王淨 飾）和蘇慶儀（何思靜 飾），放學在冰果室吃冰，被初戀丟紙條搭訕。這家樸素而復古的冰果室是華西街珍果，位在萬華龍山寺，是營業超過60年的傳統老字號店鋪，整齊排列新鮮水果的冰櫃，早就是喜愛懷舊風格的網美打卡熱點。除了現打果汁、水果剉冰外，還吃得到以為只剩南部才有的薑汁番茄！沾上由醬油、糖、薑組合的特殊醬料，吃進古早好味道。
華西街珍果
地址：台北市萬華區華西街113攤
營業時間：13:00～01:00
亨利與百合假吃飯真交易白粉的日料餐廳
以條通文化為背景的《華燈初上》，日式酒店、居酒屋等拍攝場景自然最是精彩，渣牛郎亨利（王柏傑 飾）利用百合（謝欣穎 飾），交易毒品的高級日料餐廳，真實存在林森北路六條通內，提供創意料理的樂 居酒屋，隱身在老公寓2樓，是熟客才知道的低調名店，特有獨立和式包廂，還能體驗劇中邊吃飯邊歡唱的中日文卡拉OK喔。
樂 居酒屋
地址：台北市中山區林森北路107巷26號2樓
營業時間：18:00～23:00（週日公休）
蘇慶儀帶著乾兒子巧遇警察成哥的餅店蘇慶儀與乾兒子進到一間有著紅磚（亭仔腳）騎樓，店舖內卻素雅純白的糕餅店，在這巧遇警察成哥（楊祐寧 飾）一群人。劇中畫面甚至悄悄地讓真實店名曝了光，李亭香從1895年創立至今已傳承百年，開設於現在正夯的大稻埕迪化街商圈，正港傳統餅舖與時俱進地開發創新台派糕點，搭配文創手繪包裝，既懷古又有新意，店內還提供雞絲麵搭配台灣茶的台派下午茶，早就是內行饕客的口袋名單。
李亭香 Li Ting Xiang
地址：台北市大同區迪化街一段309號
營業時間：10:00～19:00