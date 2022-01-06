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《華燈》第二季在這拍！跟著去冰果室、日料餐廳吃好料

▲重現80年代條通酒店文化背景的《華燈初上》，第二季兩大女主角羅雨儂和蘇慶儀，學生時代去吃的冰果室，還有渣牛郎亨利和百合用餐的日料餐廳必朝聖。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲重現80年代條通酒店文化背景的《華燈初上》，第二季兩大女主角羅雨儂和蘇慶儀，學生時代去吃的冰果室，還有渣牛郎亨利和百合用餐的日料餐廳必朝聖。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-01-06 18:39:52

Netflix夯劇《華燈初上》熱播第二季，看林心如、楊謹華、劉品言、王淨、謝欣穎、王柏傑等，多位演技派明星飆戲好過癮。重現80年代條通酒店文化的背景，華麗場景、復古服裝和懸疑劇情，都是相當吸引人的亮點，沒想到劇中不少經典場景是實景拍攝，而且歷史悠久，口碑都不錯，《華燈初上》真的很懂吃！日前才帶大家朝聖蘿絲媽媽最愛的居酒屋，現在曝光第二季中，兩大女主角羅雨儂和蘇慶儀，學生時代去吃的冰果室，還有渣牛郎亨利和百合準備交易毒品的日料餐廳，一起走進《華燈初上》拍攝場景品味美食吧。

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▲重現80年代條通酒店文化的背景，《華燈初上》引起熱烈討論。（圖／翻攝自華燈初上FB）
▲重現80年代條通酒店文化的背景，《華燈初上》引起熱烈討論。（圖／翻攝自華燈初上FB）
少女羅雨儂和蘇慶儀放學吃冰果室

▲王淨驚喜現身夯劇《華燈初上》第二季。（圖／翻攝自《華燈初上》FB）
▲王淨現身夯劇《華燈初上》第二季，飾演羅雨儂的學生時代。（圖／翻攝自《華燈初上》FB）
學生時代的羅雨儂（王淨 飾）和蘇慶儀（何思靜 飾），放學在冰果室吃冰，被初戀丟紙條搭訕。這家樸素而復古的冰果室是華西街珍果，位在萬華龍山寺，是營業超過60年的傳統老字號店鋪，整齊排列新鮮水果的冰櫃，早就是喜愛懷舊風格的網美打卡熱點。除了現打果汁、水果剉冰外，還吃得到以為只剩南部才有的薑汁番茄！沾上由醬油、糖、薑組合的特殊醬料，吃進古早好味道。

華西街珍果
地址：台北市萬華區華西街113攤
營業時間：13:00～01:00

亨利與百合假吃飯真交易白粉的日料餐廳

以條通文化為背景的《華燈初上》，日式酒店、居酒屋等拍攝場景自然最是精彩，渣牛郎亨利（王柏傑 飾）利用百合（謝欣穎 飾），交易毒品的高級日料餐廳，真實存在林森北路六條通內，提供創意料理的樂 居酒屋，隱身在老公寓2樓，是熟客才知道的低調名店，特有獨立和式包廂，還能體驗劇中邊吃飯邊歡唱的中日文卡拉OK喔。

樂 居酒屋
地址：台北市中山區林森北路107巷26號2樓
營業時間：18:00～23:00（週日公休）

蘇慶儀帶著乾兒子巧遇警察成哥的餅店

▲林心如（左）、楊謹華飾演媽媽桑。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲林心如（左）飾演的羅雨儂，和楊謹華飾演的蘇慶儀在劇中是閨蜜。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲楊祐寧飾演的「潘文成」在《華燈初上》第二部積極查案。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲楊祐寧在《華燈初上》飾演警察成哥。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
蘇慶儀與乾兒子進到一間有著紅磚（亭仔腳）騎樓，店舖內卻素雅純白的糕餅店，在這巧遇警察成哥（楊祐寧 飾）一群人。劇中畫面甚至悄悄地讓真實店名曝了光，李亭香從1895年創立至今已傳承百年，開設於現在正夯的大稻埕迪化街商圈，正港傳統餅舖與時俱進地開發創新台派糕點，搭配文創手繪包裝，既懷古又有新意，店內還提供雞絲麵搭配台灣茶的台派下午茶，早就是內行饕客的口袋名單。

李亭香 Li Ting Xiang
地址：台北市大同區迪化街一段309號
營業時間：10:00～19:00

▲歷史悠久的李亭香，是大稻埕迪化街知名老店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲歷史悠久的李亭香，是大稻埕迪化街知名老店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲李亭香是《華燈初上》年代便已存在的老字號餅舖，造訪此處是真正走入時代背景啊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲李亭香是《華燈初上》年代便已存在的老字號餅舖，造訪此處是真正走入時代背景啊。（圖／記者蕭涵云攝）
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