手搖飲霸主全漲！50嵐貴5元、清心漲8% 「這間」有降價
雖然近日遠百竹北一杯365元天價手搖飲掀起熱論，但過去國人最愛的珍珠奶茶、水果特調等飲料，常被視為是民眾上班紓壓、或假日嘗鮮的小確幸，如今卻也成了通膨影響下，不斷喊漲的高單價奢侈消費。想要喝上一杯不只是單茶的手搖飲，加上季節水果或口感十足的配料，往往一杯動輒7、80元甚至逼近破百的價格，已有民眾大感吃不消。繼去年清心福全漲價5～8％後，近期被視為價格相對佛心的手搖飲霸主50嵐，也宣布北北基地區除了75元的飲料維持價格不變外，其餘品項一律都漲5元，連「免費料多」的神級優惠也一併取消；跟進漲價潮的連鎖手搖飲還有迷客夏，引來粉絲大嘆「再也回不去」、泣訴「喝水最健康」，網路上一片哀鴻遍野。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-03-05 08:00:00
不敵物料短缺、包材價格飆漲，清心福全去年突然宣布12月調漲飲料價格，包括珍珠奶茶、優多綠茶、梅子綠茶等人氣品項，漲幅5～8％，令眾多粉絲錯愕。沒想到這一漲還引發不少業者跟進。
過去因價格相對佛心、配料給得大方不手軟等優勢，被封為手搖飲霸主的50嵐，日前也宣布北北基地區，除了75元的飲料價格維持不變外，其餘品項一律都調漲5元，以最實惠的30元單茶為例來計算，漲幅近2成。
更令鐵粉崩潰的是，過去大家熱烈討論的隱藏菜單裡，波霸、珍珠及椰果，甚至大小混珠的「免費料多」神級優惠，也將一併取消，讓不少咀嚼控的心碎了滿地。
而以鮮奶飲品受到歡迎的迷客夏，則是直接在官網貼出公告，「因應近年原物料、人事成本持續上漲，適度調整部分品項售價」，據悉價格調漲5元的範圍涵蓋茶品、拿鐵到特調手作系列，但業者也表示不是所有商品都變貴，同一階段也有部分品項是做降價，如養樂多綠、嫩仙草凍奶還有冰糖洛神梅。