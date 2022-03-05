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手搖飲霸主全漲！50嵐貴5元、清心漲8%　「這間」有降價

▲雖然日前遠百竹北一杯365元天價手搖飲掀起熱論；但近期受到通膨，手搖飲霸主們幾乎全都宣布喊漲，繼去年清心福全漲價5～8％後，50嵐也宣布北北基地區除了75元的飲料維持價格不變外，其餘品項一律都漲5元。（圖／翻攝自50嵐官網）
▲雖然日前遠百竹北一杯365元天價手搖飲掀起熱論；但近期受到通膨，手搖飲霸主們幾乎全都宣布喊漲，繼去年清心福全漲價5～8％後，50嵐也宣布北北基地區除了75元的飲料維持價格不變外，其餘品項一律都漲5元。（圖／翻攝自50嵐官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-03-05 08:00:00

雖然近日遠百竹北一杯365元天價手搖飲掀起熱論，但過去國人最愛的珍珠奶茶、水果特調等飲料，常被視為是民眾上班紓壓、或假日嘗鮮的小確幸，如今卻也成了通膨影響下，不斷喊漲的高單價奢侈消費。想要喝上一杯不只是單茶的手搖飲，加上季節水果或口感十足的配料，往往一杯動輒7、80元甚至逼近破百的價格，已有民眾大感吃不消。繼去年清心福全漲價5～8％後，近期被視為價格相對佛心的手搖飲霸主50嵐，也宣布北北基地區除了75元的飲料維持價格不變外，其餘品項一律都漲5元，連「免費料多」的神級優惠也一併取消；跟進漲價潮的連鎖手搖飲還有迷客夏，引來粉絲大嘆「再也回不去」、泣訴「喝水最健康」，網路上一片哀鴻遍野。

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不敵物料短缺、包材價格飆漲，清心福全去年突然宣布12月調漲飲料價格，包括珍珠奶茶、優多綠茶、梅子綠茶等人氣品項，漲幅5～8％，令眾多粉絲錯愕。沒想到這一漲還引發不少業者跟進。

▲清心福全3月1日起和「黃阿瑪的後宮生活」再度聯手，推出27款黃阿瑪紙杯，全力發動可愛攻勢。（圖／業者提供）
▲清心福全3月1日起和「黃阿瑪的後宮生活」再度聯手，推出27款黃阿瑪紙杯，全力發動可愛攻勢。（圖／業者提供）
過去因價格相對佛心、配料給得大方不手軟等優勢，被封為手搖飲霸主的50嵐，日前也宣布北北基地區，除了75元的飲料價格維持不變外，其餘品項一律都調漲5元，以最實惠的30元單茶為例來計算，漲幅近2成。

更令鐵粉崩潰的是，過去大家熱烈討論的隱藏菜單裡，波霸、珍珠及椰果，甚至大小混珠的「免費料多」神級優惠，也將一併取消，讓不少咀嚼控的心碎了滿地。

▲奇葩情侶用疊字點餐「一杯珠珠奶茶，不要冰冰，跟本寶寶的笑容一樣甜」，店員淡定回應：好。（圖／翻攝自50嵐南崁忠孝西店FB粉專）
▲過去受封手搖飲霸主的50嵐，生意好到經常要排隊。（圖／翻攝自50嵐南崁忠孝西店FB粉專）
而以鮮奶飲品受到歡迎的迷客夏，則是直接在官網貼出公告，「因應近年原物料、人事成本持續上漲，適度調整部分品項售價」，據悉價格調漲5元的範圍涵蓋茶品、拿鐵到特調手作系列，但業者也表示不是所有商品都變貴，同一階段也有部分品項是做降價，如養樂多綠、嫩仙草凍奶還有冰糖洛神梅。

▲迷客夏在官網貼出調整價格的公告。（圖／翻攝自迷客夏官網）
▲迷客夏在官網貼出調整價格的公告。（圖／翻攝自迷客夏官網）

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