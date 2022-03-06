泡麵含防腐劑不能吃？專家打破謠言　加碼「4招」更健康

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可是就算泡麵不含防腐劑，也不能天天吃！高敏敏表示，通常一碗市售泡麵就約500大卡以上，油脂含量也可能高達29g左右，以平均一天約攝取1500大卡來說，脂肪攝取上限是50g，所以吃一碗就直接超過一天可以吃的1/3熱量跟一半脂肪，更別說還會吃其他食物了。
高敏敏說，雖然「脂肪」是人體不可或缺的營養來源之一，但吃多了還是會對身體會造成負擔、肥胖。那麼一天可以攝取的脂肪大約是多少公克呢？可以照著以下公式試算，每天所需大卡乘以20%，再除以9（大卡），像是以平均女性1500大卡為例，1500✖️20%➗9＝33克的脂肪，然而有的泡麵一碗就接近30克的脂肪了。
不僅熱量和脂肪，「鈉」含量更是可怕的大魔王。衛福部建議，成人每天攝取的鈉含量應該小於2400毫克（＝6克鹽），而有高血壓疾病的人更是要減少到1200毫克，但很多泡麵的鈉含量，一碗都會超過1000～2000mg以上，光一碗泡麵就可以把一天能攝取的鈉含量都吃下去了。
但還是不得不承認，泡麵真的方便又療癒，高敏敏也說自己家中還是會囤泡麵，但「怎麼吃」也有訣竅，她也接著加碼4招，可以更健康的吃泡麵；第一「建議可以打蛋、加蔬菜，增加營養多樣化，才不會讓身體處於發炎狀態，降低了自己寶貴的免疫力」、第二「擔心水腫、血壓高的人，建議醬料包少放一點，降低鈉量」、第三「擔心變胖或血脂高、有心血管疾病的人，油包不放或放一半就好」和最後「湯沒喝光是好事，千萬不要覺得浪費」。（編輯：郭佩蓉）
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