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泡麵含防腐劑不能吃？專家打破謠言　加碼「4招」更健康

▲你是否聽過「泡麵含有防腐劑，吃多會變木乃伊」一說呢？對此，營養師高敏敏就打破謠言，並加碼4招，讓你能更健康的吃泡麵。（示意圖／Shutterstock）
▲你是否聽過「泡麵含有防腐劑，吃多會變木乃伊」一說呢？對此，營養師高敏敏就打破謠言，並加碼4招，讓你能更健康的吃泡麵。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-03-06 15:09:12

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。不過你是否聽過「泡麵含有防腐劑，吃多會變木乃伊」一說呢？對此，美女營養師高敏敏就打破謠言，表示其實泡麵並不含「防腐劑」，並加碼4招，讓你能更健康的吃泡麵。

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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏表示，其實泡麵中的麵體在「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」明確規範「不能添加防腐劑」，但既然沒有加防腐劑，為何泡麵可以保存很久？高敏敏也解釋，主要是因為「泡麵麵體可分為兩種」。第一「油炸麵體」，含水量<10%，可減少細菌病毒生長；第二「非油炸麵體 」，用熱風烘乾，含水量<11%，亦能達長期保存效果。

可是就算泡麵不含防腐劑，也不能天天吃！高敏敏表示，通常一碗市售泡麵就約500大卡以上，油脂含量也可能高達29g左右，以平均一天約攝取1500大卡來說，脂肪攝取上限是50g，所以吃一碗就直接超過一天可以吃的1/3熱量跟一半脂肪，更別說還會吃其他食物了。

高敏敏說，雖然「脂肪」是人體不可或缺的營養來源之一，但吃多了還是會對身體會造成負擔、肥胖。那麼一天可以攝取的脂肪大約是多少公克呢？可以照著以下公式試算，每天所需大卡乘以20%，再除以9（大卡），像是以平均女性1500大卡為例，1500✖️20%➗9＝33克的脂肪，然而有的泡麵一碗就接近30克的脂肪了。

▲泡麵有防腐劑不能吃？對此，高敏敏營養師也打破謠言，並加碼4招讓你更健康的吃泡麵。（圖／營養師高敏敏授權提供）
▲泡麵有防腐劑不能吃？對此，高敏敏營養師也打破謠言，並加碼4招讓你更健康的吃泡麵。（圖／營養師高敏敏授權提供）
不僅熱量和脂肪，「鈉」含量更是可怕的大魔王。衛福部建議，成人每天攝取的鈉含量應該小於2400毫克（＝6克鹽），而有高血壓疾病的人更是要減少到1200毫克，但很多泡麵的鈉含量，一碗都會超過1000～2000mg以上，光一碗泡麵就可以把一天能攝取的鈉含量都吃下去了。

但還是不得不承認，泡麵真的方便又療癒，高敏敏也說自己家中還是會囤泡麵，但「怎麼吃」也有訣竅，她也接著加碼4招，可以更健康的吃泡麵；第一「建議可以打蛋、加蔬菜，增加營養多樣化，才不會讓身體處於發炎狀態，降低了自己寶貴的免疫力」、第二「擔心水腫、血壓高的人，建議醬料包少放一點，降低鈉量」、第三「擔心變胖或血脂高、有心血管疾病的人，油包不放或放一半就好」和最後「湯沒喝光是好事，千萬不要覺得浪費」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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