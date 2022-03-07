韓式泡麵怎吃最內行？「年輕人吃法」曝光 老饕口水直流
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少；對此，就有網友好奇「韓式泡麵怎麼吃最讚」，貼文一出，也有人分享「年輕人吃法」，讓老饕們口水直流。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 09:25:23
該名網友在PTT以「韓國泡麵太好吃，天天吃會怎樣？」為題發文，表示他最近超級喜歡韓國拉麵，買了幾袋放在家中，最近每天都會煮一包來吃，但感覺每天吃泡麵又不太健康，「可是真的太好吃了。忍不住，天天吃的話會變木乃伊嗎？有沒有八卦」？
對此，就有一名網友回應分享「韓國泡麵的最佳吃法」，「說到韓國泡麵的吃法，麵上面加起司，已經是現在年輕人吃泡麵的主流方法」，而他最近到咖啡廳看見一位工讀生妹子，在休息時間就拿著一碗乾泡麵，然後加上起司吃，「整個看起來就很讚」。
貼文一出，掀起熱議，「奶油麵真的很香，實在是無法抵擋」、「韓國泡麵的麵真的屌打全球各國泡麵」、「我也很喜歡吃韓國泡麵」、「真的好吃」、「超好吃+1，但一個禮拜吃一兩次而已」；不過，也有許多網友提醒，「為了營養均衡多加點料，菜啊肉啊蛋啊」、「看一下鈉含量」、「會飲食不均衡」、「調味包不要全放，菜多放點」。
事實上，《NOWnews今日新聞》昨（6）日才報導「泡麵含防腐劑不能吃？專家打破謠言 加碼『4招』更健康」一文，高敏敏營養師表示，雖然泡麵不含防腐劑，但也得考慮到脂肪量、鈉含量，因此建議4招讓民眾更健康的吃泡麵；第一「建議可以打蛋、加蔬菜，增加營養多樣化，才不會讓身體處於發炎狀態，降低了自己寶貴的免疫力」、第二「擔心水腫、血壓高的人，建議醬料包少放一點，降低鈉量」、第三「擔心變胖或血脂高、有心血管疾病的人，油包不放或放一半就好」和最後「湯沒喝光是好事，千萬不要覺得浪費」。（編輯：郭佩蓉）