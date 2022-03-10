勾芡食物不敢吃？眾人憂心「毒害健康」 食藥署親曝正解
寒冷的冬天裡，最適合來一碗暖心又暖胃的濃湯，但美味的濃湯為了有濃稠口感，多是加入太白粉勾芡，不少民眾害怕影響健康，對所有勾芡的食物敬謝不敏，對此，食藥屬也出面解答，到底太白粉對身體有無危害。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 11:02:22
食藥屬透過專欄解釋，太白粉是一種食用澱粉，經過加熱會凝結成透明且具有黏稠狀，可以增加菜餚的光澤度及濃稠感，是很常用的烹調原料。而早期傳統的太白粉，多以葛鬱金製成，葛鬱金又名竹芋或粉薯，但因產量低且價格昂貴，所以市面上並不多見，大多是以樹薯取代葛鬱金為原料製作，後來引進馬鈴薯後，除了樹薯也經常使用馬鈴薯。
太白粉製作過程，是先將原料去皮並煮熟，然後再乾燥、磨碎、篩分、分離蛋白質、清洗、脫水和乾燥等。不論是以馬鈴薯或是樹薯為原料，除非原料本身含有毒性，例如使用已經發芽的馬鈴薯，或者未將樹薯煮熟，才會有含毒傷害健康的疑慮。
要注意的是，發芽的馬鈴薯會產生茄鹼（龍葵鹼），一般加熱也沒有辦法使它受到破壞；而新鮮的樹薯塊根含有微量且具有毒性的氰酸，但在加工烹煮的過程中，已去除大量氰酸，因此不會影響人體健康。
總結來講，吃勾芡食品並不會毒害健康，但建議購買完整包裝且標示清楚的太白粉，需要注意的是，太白粉是澱粉，勾芡食物又大多含油脂和鹽、糖較高，不想發胖的人還是要節制，以免熱量過高導致身材走樣。（編輯：鍾怡婷）