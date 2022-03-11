《美麗人生》柯叔元想當萬人迷　一臉自信又俏皮

台視60週年台慶大戲《美麗人生》描述台灣60年代的美好故事，卡司陣容堅強，不僅女性角色吸引人，男性角色也十分吸睛。主要演員柯叔元、王振復、陳謙文及張雁名，四位台劇天菜男星一字排開，神情姿態各有不同。柯叔元飾演退伍軍人王威，拿著玫瑰花，擺出萬人迷的樣子，一臉自信又俏皮，在追求方馨的過程發生不少笑料，應屬近期最活潑的角色，柯叔元針對這個角色，也做了特別的性格設計，他說：「之前和導演討論過角色設定，把憨厚的個性再加一點自作聰明，不是真的聰明，讓他跟其他角色跳開。」為角色注入新的靈魂。
娛樂中心/綜合報導
2022-03-11 01:00:00
王振復滿腹心事的望向鏡頭，他在《美麗人生》中飾演楊慶樑，是愛面子的大男人，出生在沒落的書香世家，在家嚴厲囂張，在外謙和有禮，滿腹經綸卻鬱鬱不得志，因此劇中每天都是一張苦瓜臉，他表示：「在這個家裡情緒常常很緊繃，沒有刻意笑或不笑，空檔都在看劇本，換了戲服整個感覺就來了。希望照片能夠傳遞出角色的訊息。」
陳謙文飾演蔡家和是旗津當地望族，性格如溫暖的陽光，為人熱心真誠。準備過程除了自己天天讀本，特別找了老師上表演課，並且為這個角色勾勒出立體的輪廓，本身是雙魚座，但看完腳本後，他認為「家和」應該是天秤座重外表、愛漂亮，上升星座是雙魚，因為又帶有浪漫的情懷。張雁名飾演的李德盛，也是一名退伍軍人，跟柯叔元角色是同袍兄弟。他10年前曾在台視《東門四少》演出，現在又參與台視60週年台慶大戲的演出，張雁名笑說：「有回娘家的感覺！」張雁名也透露，因為扮演退伍軍人，體格好、也能打：「聽說有需要脫，還有一些武打、爆破場面，挑戰很大」台視60週年台慶大戲《美麗人生》即將在4月份隆重推出，敬請觀眾朋友期待。（編輯：薛羽彤）