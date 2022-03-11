拉麵店愛寫「味自慢」啥意思？正確解答曝光 鄉民全歪樓
台灣有許多愛好日式拉麵的饕客，讓不少日本知名拉麵店開始進駐台灣，為了保留日本的用餐環境，店內也會保留部分日語招牌、掛飾，就有民眾意外發現，拉麵店或是日料的招牌、門簾上，經常可以看見「味自慢（あじじまん）」三字，讓他相當好奇是啥意思，對此，內行網友也曝光正解。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 15:42:14
根據網友於PTT分享，自己到一家高人氣的拉麵店用餐，發現招牌上寫有味自慢（あじじまん），讓他相當好奇是什麼意思？但詢問店內師傅後，對方卻因為太忙，而略顯不耐的回答「不知道，是老闆寫的」，於是他只好上網求助網友，「所以這個字很厲害嗎？ 賣日本料理的大家都好愛用」。
懂日文的網友則解答味自慢（あじじまん），「自慢=引以為傲，對味道很有自信，很引以為傲的意思」、「味自慢，就是對自己口味有自信~你也可以說他自我感覺良好啦」、「對自己的（拉麵）內容有自信 ，很秋的意思」
但根據《NOWnews》過去報導，台灣部分拉麵店，曾因許多「特殊規定」引起討論，例如用餐請勿划手機、店內不能大聲說話等，引發民眾反彈，或是曾有報導指出，民眾吃到沒熟的豬肉，到Google評論1星後，遭老闆怒嗆「我他X都換一塊肉補給你了，是還在靠X三X？」，讓不少網友看到味自慢（あじじまん）的解釋後，也立刻歪樓搞笑回應。
鄉民惡搞翻譯，「我對味道很自豪，覺得難吃是你味覺壞了」、「雙關語：就是我的味道很好吃，請你慢慢等」、「叫你等等去洗碗的意思」、「即使難吃，也是你不懂」、「不爽別吃的意思」、「不合味是你的問題，沒服務是你要求太多，要求多是你自虐」。（編輯：鍾怡婷）