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拉麵店「被評1星」氣炸回嗆！火爆網民狂洗星星數：跩嘛

▲北市拉麵店Google評分被評1星火爆回嗆，氣憤網民湧入狂洗星星數：「跩嘛？」（示意圖／unsplash）
▲北市拉麵店Google評分被評1星火爆回嗆，氣憤網民湧入狂洗星星數：「跩嘛？」（示意圖／unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-04 22:34:54

台灣受日式文化影響深遠，尤其飲食類更甚，不少老饕會特意花時間去拉麵店排隊享用美食，可近期卻出現一樁爭議，起因是網友到台北市一家拉麵店用餐，疑似吃到沒熟的豬肉，回家於Google評論評1分後糟店家爆氣回嗆「問屁問」、「自己去讀書」，該言論被截圖上傳至各個網站，導致大群網民憤怒湧入Google，給予1顆星星的低評價。

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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》貼上一張截圖，圖片上是一名網友到拉麵店用餐，疑似吃到沒熟的豬肉而向店家提出疑問，雖店家有替顧客更換一片豬肉，可該店堅持豬肉上的粉色是「肌紅蛋白」所致，與顧客大起爭執，客人回家後便上網於Google提出一星低分，店家看後氣炸回嗆「問屁問啦！」、「不會自己去讀書喔？」、「我他X都換一塊肉補給你了，是還在靠X三X？」

▲原PO貼出店家回嗆一星評價的言論，引起大眾關注。（圖／臉書社團《爆廢公社二館》） 
▲原PO貼出店家回嗆一星評價的言論，引起大眾關注。（圖／臉書社團《爆廢公社二館》） 
網友看到後相當氣憤，認為不應該做如此不成熟的回應，紛紛湧入店家Google評論區留下1星的超低評價「做生意還敢這麼沒腦啊，以為這樣叫有個性? 那樣就讓社會教你做人」、「承認沒熟很難嗎…你不是都願意給他換了嗎…」、「耳聞肌紅蛋白拉麵，大家走過路過可以嘗試看看，絕對不是沒有熟呢，你們如果書讀的不多千萬不可以質疑老闆，不然會被嘴哦」、「回覆的態度真的是超跩欸」、「那你很跩欸」。 

部分人則認為洗評分的方式並不恰當，但也覺得店家的回覆應能在做斟酌「我覺得面都沒吃過就因為ptt貼文就來刷一顆星的行為很low啦」、「別吃拜託，我不想排隊」、「幫店家講個話，但我不認同嗆消費者的舉動，消費者是你大爺，不來吃飯再屌也沒用」。 （編輯：李惠婷） 

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