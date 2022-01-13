拉麵店好嚴格！他進店見「1奇景」秒傻眼：在軍營吃飯？
近年來陸續有不少國外知名拉麵店進駐台灣，吸引不少饕客連夜排隊，但近日，有網友分享自己到一間知名拉麵店用餐，卻在門外見到滿滿一張A4的用餐規則，且員工多數面帶凝重，讓他瞬間誤以為自己來到「部隊的中山堂」用餐。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 13:42:31
根據原PO於《PTT》以「台灣拉麵店規則怎麼這麼多」為題發文，表示自己到網路上知名的拉麵店用餐，在門口卻瞬間傻眼，居然以命令式的口吻貼了一張A4的用餐規則，讓他瞬間以為自己到了部隊的中山堂，傻眼的直呼「差點喊進餐廳」。
本來打算直接走人，但因為老婆勸阻還是進店用餐，沒想到拉麵店員工通通面色凝重，不帶笑容，而桌上也立著請客人「勿滑手機的立牌」，而店內的食客也確實沒在聊天滑手機，讓他傻眼表示「真的有種回到新訓中心的錯覺」，怒問台灣是什麼拉麵發源地或聖地嗎？為何店家會如此高姿態。
網友們看到後，也紛紛支持原PO「看到這種店我直接不吃」、「這種店光看公告，我就不會進去了」、「規矩一堆的都不想吃」、「所以真的有禁止滑手機喔?超蠢」、「我都直接不吃欸，吃東西是一種整體的體驗」。
但也有不少人認為，「支持禁滑手機，吃完就趕快出來」、「拜託不要再跟風去吃了，不然我都吃不到」、「好吃可以接受」、「不知道日本有沒有明文禁止的店，但有些店的老闆會斥責只滑手機不吃麵的客人。」（編輯：鍾怡婷）