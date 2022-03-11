KYMCO 共襄盛舉 2022 智慧城市展 Ionex 車能網列智慧交通代表
邁入第九屆的「智慧城市論壇暨展覽」（Smart City Summit & Expo），今年以數位轉型再創城市新高峰之主題，於台北與高雄兩大展區實體展出外，線上展也同步舉辦。今日所舉辦之高雄展前記者會中，台灣智慧城市產業聯盟會長、全球機車專業品牌KYMCO 光陽工業集團董事長柯勝峯應邀出席，KYMCO 也同時於「智慧城市論壇暨展覽」中的「智慧交通展」展演 Ionex 車能網此創新電動車解決方案。
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2022-03-11 19:55:00
光陽集團董事長暨台灣智慧城市產業聯盟會長柯勝峯今日出席展前記者會致詞表示：「台灣的智慧城市展在各界的努力下，已經成為全球知名的智慧城市展會，同時也是亞洲最大的物聯網解決方案展會。今年高雄展會的主題為『數位轉型再創智慧城市新高峰』，總計有 150 家廠商使用近 500 個攤位，展示包括醫療、交通、建築、教育、以及節能減碳的各種智慧解決方案。同時舉辦 25 場專業論壇，預計吸引三萬多人來參觀與交流。同時，還會有近 80 位來自海外的城市貴賓團專程來訪，交流智慧城市的發展經驗，尋找各種城市或企業間的合作機會」
KYMCO 持續致力於電動機車轉型，以全新的技術與創新思維推出 Ionex 3.0，解決電動機車在推廣與使用上的障礙，打造每個人都能安心購買電動機車時代，真正落實智慧城市願景。而順應這股運具電動化的潮流，目前已有多個縣市已公布電動機車補助方案，包括台北、新北、桃園等縣市，而六都其他成員則遲遲未有明確方案，也影響許多消費者處於觀望狀態；此次智慧城市展首度移師高雄，作為現在進行式的智慧城市，也不禁讓人期待高雄是否會以此為契機公布補助方案，刺激南臺灣新經濟發展，加速智慧城市進程。