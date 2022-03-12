護眼只吃葉黃素？「5種營養素」從食物補充：視野更清晰

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第一「葉黃素 + 玉米黃素」，這兩個是唯2能存留在黃斑部的抗氧化物，過濾對眼睛有害的藍光、保護眼睛細胞、避免病變，至於一天需要的葉黃素，只要吃幾口菠菜就夠了！有研究發現，每天攝取6mg的葉黃素，對於預防黃斑部病變就很有幫助，只要天天都有吃到蔬菜就可以護眼。其他像是地瓜葉、芥菜等綠色蔬菜每天也只要1/3碗就夠了，也可以多吃玉米，裡面也有豐富的葉黃素+玉米黃素。
第二「花青素」，能促進血液循環、降眼壓，像是藍莓、葡萄、櫻桃、茄子中，都含有豐富的花青素；第三「維他命C」，可防止眼睛老化、預防白內障，多攝取橘色柳丁、黃色檸檬、綠色奇異果；第四「維他命B群」，保護視神經、自我修護、更明亮清晰，可吃燕麥、糙米、綠色蔬菜、肉類。
第五「Omega-3」，減少眼睛乾澀，保護感光細胞，也能幫助視神經發育，眼睛的視網膜感光細胞膜有一半成分都是DHA，它是唯一能通過視網膜屏障進入眼睛的不飽和脂肪酸，所以建議平時可以多攝取深海魚，像是鮭魚、鯖魚等，針對素食者，堅果、芢胡麻油、藻油、橄欖油也是很好的補充來源。
高敏敏說，現代人對螢幕的成癮，已經是全家人一人一機，但藍光長期對眼睛的傷害，會增加視力損傷、罹患青光眼、黃斑部病變、白內障的機率，「簡單來說眼睛的損傷是不可逆的」，因此她也提醒，如果常常覺得眼睛不舒服、乾澀視力模糊、時好時壞，就真的要特別注意眼睛的保養了，「建議將以上食物均衡攝取，用不同營養素的補充，讓自己的視野更清晰，也要記得用眼50分鐘就休息10分鐘，可以多看看戶外的遠方，放鬆眼睛睫狀肌，相信這樣更能內外兼具的保持眼睛健康」。（編輯：郭佩蓉）
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