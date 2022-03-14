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【試駕】Hyundai Ioniq 5 EV500 Performance靜悄悄帶你走進未來

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-14 09:55:20

早在2021年初Hyundai Ioniq 5發表時就已經期待可以體驗，如今隔了一年南陽實業終於導入並且立即安排試駕活動，搭載品牌最新新技術的Ioniq 5，在實際體驗後，無論造型、座艙還是配備甚至動態全都沒讓人失望。

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電動車不僅有著更環保的移動過程，同時也象徵著車廠未來的發展方向，也因如此現行所推出的電動車也算是品牌對於未來的想像，而關於未來我們總認為要有著前衛大膽與現行截然不同的設計，而Ioniq 5在設計部分則做到了。

Ioniq 5推出時各方設計都讓眾人驚艷，其一就是量產版可說幾乎保留了45 EV概念車的設計元素，Parametric Pixel頭尾燈組、方正且車身多處運用鮮明強烈折線刻劃等，都是吸引眾人目光的元素，然而看似前衛的造型，其實當中也注入了向自家Pony致敬的復古元素。而且特別及難能可貴的是，在現今走向家族化世代中，Hyundai仍針對不同車型各自設計符合特性與欲訴求的造型，光這誠意就值得給予掌聲。

Ioniq 5之所以能吸引眼球，就是造型保留多數概念車設計。
Ioniq 5之所以能吸引眼球，就是造型保留多數概念車設計。
Parametric Pixel頭尾燈組造型特別，讓人有打電動感覺。
Parametric Pixel頭尾燈組造型特別，讓人有打電動感覺。
Ioniq 5車身鈑件折線強而有力。
Ioniq 5車身鈑件折線強而有力。
看似未來感但其實有注入Pony復古元素。
看似未來感但其實有注入Pony復古元素。
頂規車型配備20吋鑽石切削低風阻輪圈。
頂規車型配備20吋鑽石切削低風阻輪圈。
流體空力尾翼讓Ioniq 5無需配備後雨刷。
流體空力尾翼讓Ioniq 5無需配備後雨刷。
其二就是座艙設計，未來總有一天汽車會邁入自動駕駛，因此從概念車可以看到車艙會僅剩下可收納方向盤及螢幕與座椅，Ioniq 5雖然還未具備自動駕駛能力，但是車艙設計氛圍已是朝舒適移動規劃。首先車門扶手與儀表平台局部和座椅縫線等處採用回收紙、油麻菜花、寶特瓶等可回收再生材質，再來，雙12.3吋數位儀錶與中控螢幕組成的一體式設計，不僅帶來簡約清爽感受，搭配旋鈕式線傳排檔與可前後滑移中央扶手，則進一步讓前座創造如MPV般無阻礙寬闊氛圍，除此之外雙前座更有加熱/通風和12向調整及腿靠功能，傾倒後即能從玻璃車頂欣賞迷人的天空景色，而後座也具備大幅度椅背調整與前後移動，加上3,000mm軸距所創造的車室空間，和雙層玻璃阻隔噪音帶來的寧靜氛圍，總總設計規劃都是在營造輕鬆移動過程。

Ioniq 5不僅簡約也相當具有未來感，建議加價選白色內裝來提升開闊感。
Ioniq 5不僅簡約也相當具有未來感，建議加價選白色內裝來提升開闊感。
雙12.3吋螢幕讓車艙視覺相當清爽。
雙12.3吋螢幕讓車艙視覺相當清爽。
雙前座俱備通風/加熱及12向調整功能。
雙前座俱備通風/加熱及12向調整功能。
最喜歡的就是雙前座具有腿靠及一鍵傾倒功能。
最喜歡的就是雙前座具有腿靠及一鍵傾倒功能。
附遮陽簾的玻璃車頂抬頭即是美景。
附遮陽簾的玻璃車頂抬頭即是美景。
中央扶手可前後移動，創造沒有隔閡開闊的前座空間。
中央扶手可前後移動，創造沒有隔閡開闊的前座空間。
3,000mm軸距與椅背可大幅傾斜和前後移動功能，有多寬敞舒適應該想像得到吧。
3,000mm軸距與椅背可大幅傾斜和前後移動功能，有多寬敞舒適應該想像得到吧。
該車門扶手處採用再生紙製成。
該車門扶手處採用再生紙製成。
手套箱採用抽屜式設計方便拿取與擺放物品。
手套箱採用抽屜式設計方便拿取與擺放物品。
行李廂具有527～1587公升容積。
行李廂具有527～1587公升容積。
底板下方有規劃收納空間。
底板下方有規劃收納空間。
身為品牌最新世代車型與訴求未來，Ioniq 5當然也搭載如Apple CarPlay/Android Auto、無線充電、Bose揚聲器、感應式電動尾門、SCC智慧型主動車距維持、LFA全速域車道維持輔助、Level 2半自動駕駛、FCA前方主動煞停輔助(含行人偵測、FCA-JX路口偵測)、 BCA盲區碰撞避免輔助、BVM盲區影像輔助等多項便利配備。除此之外Ioniq 5也還有RSPA智能遙控停車方便駕駛進出狹載空間，及獨特的V2L外接供電功能，讓在郊外露營也能透過Ioniq 5自身電力烹飪食物及替電器產品供電。

12.3吋中控螢幕提供多項功能與Apple CarPlay/Android Auto連接。
12.3吋中控螢幕提供多項功能與Apple CarPlay/Android Auto連接。
Bose音響系統要到EV500 Performance車型才有。
Bose音響系統要到EV500 Performance車型才有。
中控可觀看剩餘電量與行駛里程。
中控可觀看剩餘電量與行駛里程。
空調與座椅通風加熱可從中控操作。
空調與座椅通風加熱可從中控操作。
螢幕下方也規劃空調快速調整鍵。
螢幕下方也規劃空調快速調整鍵。
因旋鈕式線傳排檔設計能省去傳統鞍座，進而創造無阻礙空間感。
因旋鈕式線傳排檔設計能省去傳統鞍座，進而創造無阻礙空間感。
方向盤造型可愛帶點復古，雙幅式設計在使用半自動駕駛雙手也有舒適擺放位置。
方向盤造型可愛帶點復古，雙幅式設計在使用半自動駕駛雙手也有舒適擺放位置。
配備SCC智慧型主動車距維持、LFA全速域車道維持輔助、FCA前方主動煞停輔助(含行人偵測、FCA-JX路口偵測)多項安全系統。
配備SCC智慧型主動車距維持、LFA全速域車道維持輔助、FCA前方主動煞停輔助(含行人偵測、FCA-JX路口偵測)多項安全系統。
BVM盲區影像輔助在轉彎時是相當便利實用配備。
BVM盲區影像輔助在轉彎時是相當便利實用配備。
SVM環景影像輔助能掌握車輛周圍狀況。
SVM環景影像輔助能掌握車輛周圍狀況。
ECO、Normal、Sport模式有各自介面。
ECO、Normal、Sport模式有各自介面。
Ioniq 5具有V2L外接供電功能，在戶外能烹飪食物或使用電器產品。
Ioniq 5具有V2L外接供電功能，在戶外能烹飪食物或使用電器產品。
可設定限制電量剩多少不再供電。
可設定限制電量剩多少不再供電。
RSPA智能遙控停車於狹載區相當實用。
RSPA智能遙控停車於狹載區相當實用。
再來就是大家最好奇的動態表現，試駕車型為Ioniq 5 EV500 Performance，搭載72.6kWh電池不僅具有496公里續航里程，也俱備306hp/61.9kgm最大動力輸出，由於電動車有著直接全數供給能量的特性，但這部分就不得不讚賞傳統車廠的設定，縱使擁有不小的動力，但卻沒刻意強調賣弄性能，反而是給予像似大排量高性能車反應，透過電門深淺控制輸出大小。為了滿足熱血的消費者，Ioniq 5也提供多重駕馭模式供選擇，其中在Sport模式若是重踩急加速，便會立即給予強大貼背感做為回應，當然若正常踩踏輸出也不會突兀，整體像似性能車般有著輕快迅速的反應。

Ioniq 5 EV500 Performance擁有496公里續航里程。
Ioniq 5 EV500 Performance擁有496公里續航里程。
雖具有306hp/61.9kgm最大動力輸出，但實際輸出反應像似大排量燃油車。
雖具有306hp/61.9kgm最大動力輸出，但實際輸出反應像似大排量燃油車。
駕駛模式控制鈕位於方向盤左下方。
駕駛模式控制鈕位於方向盤左下方。
在Sport模式下重踩可是會帶來強勁的加速力道。
在Sport模式下重踩可是會帶來強勁的加速力道。
說到Sport模式，Ioniq 5 EV500 Performance搭載前後兩具電動馬達，為了對應高性能輸出，因此於該模式下會處於四輪驅動狀態，在此狀態下搭配電池位置帶來的低重心特性，進而在彎中大幅降低側傾，雖然整體還不至於如鋼砲般犀利，但所給予的穩定安心感，卻能讓人放心的快速劃過每個彎角。

如果你不想如此熱血，Normal模式能量出力雖稍加和緩，正常行駛則是改為後輪驅動狀態，但只要稍微加快速度進彎，則會立即改以四驅狀態，出彎加速當然還是能感受到飽足的動力推動，畢竟61.9kgm扭力峰值不是裝飾，除非你選擇ECO模式。

因電池位置所以Ioniq 5有著低重心特性，因此在彎中帶來穩定且有樂趣的駕駛感受。
因電池位置所以Ioniq 5有著低重心特性，因此在彎中帶來穩定且有樂趣的駕駛感受。
Sport模式下會是四輪驅動狀態，讓過彎擁有更好的抓力與循跡性。
Sport模式下會是四輪驅動狀態，讓過彎擁有更好的抓力與循跡性。
雖然ECO模式是後輪驅動，但因溫柔的動力輸出會讓人放棄在山路用該模式。
雖然ECO模式是後輪驅動，但因溫柔的動力輸出會讓人放棄在山路用該模式。
換檔撥片是用來調整自動或自行設定動能回收力道。
換檔撥片是用來調整自動或自行設定動能回收力道。
在i-Pedal模式下動能回收力道最強，可透過電門深淺來控制加減速或停止。
在i-Pedal模式下動能回收力道最強，可透過電門深淺來控制加減速或停止。
Ioniq 5可支援400V/800V輸入電壓及可相容350kW超高速充電樁，5分鐘補充超過110km續航里程，18分鐘內即可補充10%～80%電量。
Ioniq 5可支援400V/800V輸入電壓及可相容350kW超高速充電樁，5分鐘補充超過110km續航里程，18分鐘內即可補充10%～80%電量。
陸續試駕過電動車後，已從以往無感變成喜愛，最大關鍵點就是所調校的駕馭感受，不僅能舒適移動同時也俱備熱血奔馳本事。而Ioniq 5 EV500 Performance除俱備上述特性，其外型設計、車艙格局質感規劃、科技氛圍、貼心舒適配備，更是讓人喜愛的部分，如果你有此預算又想體驗電動車，Ioniq 5就是你的選擇。

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