【試駕】Hyundai Ioniq 5 EV500 Performance靜悄悄帶你走進未來

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電動車不僅有著更環保的移動過程，同時也象徵著車廠未來的發展方向，也因如此現行所推出的電動車也算是品牌對於未來的想像，而關於未來我們總認為要有著前衛大膽與現行截然不同的設計，而Ioniq 5在設計部分則做到了。
Ioniq 5推出時各方設計都讓眾人驚艷，其一就是量產版可說幾乎保留了45 EV概念車的設計元素，Parametric Pixel頭尾燈組、方正且車身多處運用鮮明強烈折線刻劃等，都是吸引眾人目光的元素，然而看似前衛的造型，其實當中也注入了向自家Pony致敬的復古元素。而且特別及難能可貴的是，在現今走向家族化世代中，Hyundai仍針對不同車型各自設計符合特性與欲訴求的造型，光這誠意就值得給予掌聲。
其二就是座艙設計，未來總有一天汽車會邁入自動駕駛，因此從概念車可以看到車艙會僅剩下可收納方向盤及螢幕與座椅，Ioniq 5雖然還未具備自動駕駛能力，但是車艙設計氛圍已是朝舒適移動規劃。首先車門扶手與儀表平台局部和座椅縫線等處採用回收紙、油麻菜花、寶特瓶等可回收再生材質，再來，雙12.3吋數位儀錶與中控螢幕組成的一體式設計，不僅帶來簡約清爽感受，搭配旋鈕式線傳排檔與可前後滑移中央扶手，則進一步讓前座創造如MPV般無阻礙寬闊氛圍，除此之外雙前座更有加熱/通風和12向調整及腿靠功能，傾倒後即能從玻璃車頂欣賞迷人的天空景色，而後座也具備大幅度椅背調整與前後移動，加上3,000mm軸距所創造的車室空間，和雙層玻璃阻隔噪音帶來的寧靜氛圍，總總設計規劃都是在營造輕鬆移動過程。
身為品牌最新世代車型與訴求未來，Ioniq 5當然也搭載如Apple CarPlay/Android Auto、無線充電、Bose揚聲器、感應式電動尾門、SCC智慧型主動車距維持、LFA全速域車道維持輔助、Level 2半自動駕駛、FCA前方主動煞停輔助(含行人偵測、FCA-JX路口偵測)、 BCA盲區碰撞避免輔助、BVM盲區影像輔助等多項便利配備。除此之外Ioniq 5也還有RSPA智能遙控停車方便駕駛進出狹載空間，及獨特的V2L外接供電功能，讓在郊外露營也能透過Ioniq 5自身電力烹飪食物及替電器產品供電。
再來就是大家最好奇的動態表現，試駕車型為Ioniq 5 EV500 Performance，搭載72.6kWh電池不僅具有496公里續航里程，也俱備306hp/61.9kgm最大動力輸出，由於電動車有著直接全數供給能量的特性，但這部分就不得不讚賞傳統車廠的設定，縱使擁有不小的動力，但卻沒刻意強調賣弄性能，反而是給予像似大排量高性能車反應，透過電門深淺控制輸出大小。為了滿足熱血的消費者，Ioniq 5也提供多重駕馭模式供選擇，其中在Sport模式若是重踩急加速，便會立即給予強大貼背感做為回應，當然若正常踩踏輸出也不會突兀，整體像似性能車般有著輕快迅速的反應。
說到Sport模式，Ioniq 5 EV500 Performance搭載前後兩具電動馬達，為了對應高性能輸出，因此於該模式下會處於四輪驅動狀態，在此狀態下搭配電池位置帶來的低重心特性，進而在彎中大幅降低側傾，雖然整體還不至於如鋼砲般犀利，但所給予的穩定安心感，卻能讓人放心的快速劃過每個彎角。
如果你不想如此熱血，Normal模式能量出力雖稍加和緩，正常行駛則是改為後輪驅動狀態，但只要稍微加快速度進彎，則會立即改以四驅狀態，出彎加速當然還是能感受到飽足的動力推動，畢竟61.9kgm扭力峰值不是裝飾，除非你選擇ECO模式。
陸續試駕過電動車後，已從以往無感變成喜愛，最大關鍵點就是所調校的駕馭感受，不僅能舒適移動同時也俱備熱血奔馳本事。而Ioniq 5 EV500 Performance除俱備上述特性，其外型設計、車艙格局質感規劃、科技氛圍、貼心舒適配備，更是讓人喜愛的部分，如果你有此預算又想體驗電動車，Ioniq 5就是你的選擇。