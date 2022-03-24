台南OUTLET還在大排隊！三井宣布進軍高雄 鳳山人逛起來
台灣近期OUTLET市場蓬勃，不只新光三越在高雄開設首間OUTLET「SKM Park」，台南三井MITSUI OUTLET PARK自2月盛大開幕起，人潮、買氣超熱烈，營運持續穩定成長。穩固了三井不動産集團信心，再次宣布繼續前進南台灣打造「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」（名稱暫定），地點就選在高雄市東區鳳山，但這次可不是OUTLET，而是正統的購物中心，規劃約有250間專櫃進駐的6萬坪購物天堂，預定2023年動工，2026年開幕。鄰近高雄捷運橘線「鳳山西站」，周邊區域涵蓋台灣最大國際級藝術表演中心衛武營、建軍站藝術村等藝文特區。
身為事業版圖正式擴大到台灣三大都市圈，「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」將是鳳山地區首座正統的區域型購物中心，規劃6萬坪購物空間，進駐約有250間專櫃，預計包括國際性流行品牌、日系排隊美食在內的國內外知名餐飲品牌、生活消費性品牌、大型娛樂設施等進駐，匯集時尚購物、饗食、藝文娛樂等「一站式」體驗的新形態生活提案。
提醒大家，LaLaport與OUTLET的型態略有不同，LaLaport主打從購物、餐飲、娛樂享受等「全客層一站式」體驗，強調不只是購物的場所，而是能提供給顧客渡過充實時光、帶來新體驗與新發現的空間。據悉，「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」非OUTLET型態，將屬於正價商場的形式。
「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」地點鄰近高雄捷運橘線「鳳山西站」，周邊區域涵蓋至台灣最大國際級藝術表演中心衛武營、建軍站藝術村等藝文特區，預定2023年動工，2026年開幕。
三井不動產集團近幾年在台灣陸續開創OUTLET事業，繼林口、台中港後，今年2月盛大開幕的台南三井MITSUI OUTLET PARK，從試營運期間便頻頻登上新聞版面，至今人潮、買氣超熱烈，營運持續穩定成長；更讓人期待區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」的面貌。