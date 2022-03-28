下雨也能逛！貴婦百貨帶你秒飛希臘 拍爆藍白小鎮九重葛
連日下雨不憂鬱，現在有地中海希臘花園在台北！台北信義區才剛有台北101開放第101樓高空秘境花園品茶、求婚、開派對。BELLAVITA寶麗廣塲不落人後，繼去年春天打造充滿神祕氣息的摩洛哥花園後，冬天聖誕節還搭建滑雪度假村，讓大家搭纜車、躲雪屋玩捉迷藏。今年要帶大家一秒飛地中海希臘，在一樓中庭廣場打造出你我記憶中的藍白小鎮，搭配豔麗九重葛花園，就算天氣不好也能在室內好好逛，邊喝咖啡邊拍爆！
位於地中海另一端沿岸的希臘，一座臨海的山城藍白小鎮，在錯落有致的簡潔白牆建築上，點綴著藍色窗框、門廊與藍頂教堂，蜿蜒石磚小徑上恣意擱置的陶盆，佈滿豔麗桃紅色的九重葛，襯著燦爛陽光眺望浪漫愛情海，是許多旅人心中的天堂。
礙於疫情無法自由出國旅行，現在BELLAVITA寶麗廣塲直接幫大家把春日希臘花園搬到台北來，在綴滿九重葛花卉的藍色大門前佇足，躲在藍色窗框門廊與白牆交織的空間捉迷藏，走在格柵小徑的遮陽傘下散步，或沿著階梯拾級而上，與藍頂教堂合影。
鮮紅欲滴的九重葛攀爬圍籬恣意綻放，搭配著瑪格麗特、薰衣草、常春藤、火鶴等各式花卉，共譜絢爛色彩的花園。春季希臘花園期間限定只在3/24～5/8浪漫登場，全程室內就算下雨也能逛。同時全館祭出甜蜜來店禮，當日於全館（1F品牌除外），消費累計滿8,000元即贈Maccanti馬卡諦義大利冰淇淋單球兩份；當日消費累計達指定門檻，即享全館滿額禮回饋。