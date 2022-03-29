吃buffet狂夾生魚片！「全新吃法」廚師也震驚：從沒看過
許多台灣人喜歡和家人朋友相約到buffet吃到飽餐廳，除了享受一同歡聚的時光以外，也能同時享用到各式各樣的高級料理；不過，就有網友日前吃buffet時，看見別的客人夾了一堆鮭魚生魚片，下秒卻「做1事」，讓一旁的廚師也傻眼，貼文一出，掀起熱議。
該名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示他近日到台北大直某間吃到飽餐廳用餐，豈料竟然看到有客人先是夾了一堆鮭魚生魚片，但接下來竟然「請熱湯區師傅煮成湯」，讓廚師當場傻眼。
原PO接著說，旁邊其實就有魚片可以拿來沖湯，不過敬業的師傅就算傻眼，也還是替該名客人服務，也讓他感到震驚之餘，不禁讚嘆「只能說服務人員態度真好」。
貼文一出，有網友表示，「這操作」、「扯」、「下次夾壽司請師傅煮粥？」、「從沒看過這樣吃」、「很懂吃」、「把生吃級食品煮熟吃就是一種浪費阿，生吃級食品的保存條件比普通食品嚴苛，成本也高」、「師傅蠻貼心的」、「我也會這樣幹欸，喜歡鮭魚，但我不吃生的」、「想吃就吃哈哈哈」。
不過，也有網友認為，只要沒有浪費食材就好，「有吃完都可以，不要夾一夾浪費食物就好」、「不浪費都好」、「有吃完，沒問題」、「都是店裡的食材，也使用店裡的服務，沒有外帶、沒有浪費，我覺得還好」、「想吃個鮭魚湯也不行嗎？說浪費的人你以為把費食材會有多貴？去吃把費就是要吃飽吃爽，沒吃爽才是浪費你花的錢」、「有吃完就沒關係。可能就是他喜歡鮭魚湯而已。不喜歡其他魚種」、「食物有吃完就好啊」。（編輯：郭佩蓉）