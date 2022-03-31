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愛吃牛肉要注意！專家揭「肉品秘密」民眾不知情：非天然

▲營養師高敏敏分享「注脂肉與天然肉品的差異」，提醒愛吃肉的民眾要多注意，因為吃多了可能危害身體健康。（示意圖／取自unsplash）
▲營養師高敏敏分享「注脂肉與天然肉品的差異」，提醒愛吃肉的民眾要多注意，因為吃多了可能危害身體健康。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-31 14:49:44

愛吃牛肉的民眾要注意了！美女營養師高敏敏表示，你我都可能在不知情的情況下，吃了多注射油脂的「假油花肉（又稱注脂肉）」，而她也透露注脂肉與天然肉品的差異，提醒民眾要多注意，因為吃多了可能危害身體健康。

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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏解釋，注脂肉（Artificial marbling meat）就是將脂肪注射在瘦肉中，以提高肉品口感及賣相，而最常見以「牛肉」為注脂大宗，而不知情消費者會常誤以為是天然大理石油花，甚至還不吃全熟，當心在不知道的情況下，吃半生不熟注脂肉恐腸胃不適。

高敏敏接著解釋「注脂肉和天然原肉的差異」，「天然原肉」的成份就是是100%原肉，單純天然；而「注脂肉」也就是原肉注射飽和脂肪加各種食品添加物，像是粘稠劑、調味劑、抗氧化劑、品質改良劑等。

▲營養師高敏敏提醒愛吃肉的民眾要注意「注脂肉和天然原肉的差異」。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲營養師高敏敏提醒愛吃肉的民眾要注意「注脂肉和天然原肉的差異」。（圖／高敏敏營養師授權提供）
因此，她也強烈提醒愛吃肉的民眾，在吃東西前要了解自己吃下的食物，建議盡量減少注脂肉的攝取，因為長期大量吃多，恐危害身體健康，像是腸胃不適、神經退化、加速機能老化、增加肝腎負擔。

不過民眾也別太擔心，高敏敏表示，食藥署也公告最新法規，於111年7月1日起，注脂肉無論商品和販售餐廳，均須「標示」、並「僅供全熟食用」；但她也擔心外食族三餐在外，真的會被注脂肉、天然原肉和重組肉搞得一頭霧水，因此建議民眾在外吃肉還是要「盡量以全熟為主」、「多吃其他蛋白質食物來替代高油脂的肉品（建議豆魚蛋肉均衡攝取）」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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