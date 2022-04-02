買預售屋先看建商8大條件！樣品屋「2細節」沒確認就慘了
國內房市持續火熱，六都今年3月買賣移轉棟數創下11年新高，而房地產界所謂的「329檔期」也正熱，全台建商大舉推案，估計六都加上新竹縣市總推案量破7千億元，創下5年來新高，《住展雜誌》更統計，今年北台灣329檔期破紀錄推案3420億元，消費者幾乎追著價格跑！但購買預售屋畢竟沒有看到實體樣貌，要下手之前務必要看清楚、想明白，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱建議民眾，注意包括選擇建商時，要注意「8大篩選要件」，並且在交屋時要仔細核對契約，才能保障自己的權益。
由於1、2月適逢農曆春節通常為房市的淡季，3月開始淡季累積的買屋需求就會逐漸開始爆發，並且還有緊接著的4月清明連假看屋潮，329檔期往往代表著上半年房市的風向與景氣。而預售屋則有著「頭期款能分期付款」、「格局可變更」、 「樓層戶型選擇多」等優點，相當受希望資金能彈性運用的消費者青睞。但如同先前所言，預售屋沒有實體能看，不少人擔心交屋時跟想像落差很大，尤其目前預售屋市場中，「迷你3房或2房」這類產品很多，房產專家提出3大建議，提醒民眾在購屋前要做好準備。
21世紀不動產特別整理幾項購買預售屋注意的重點給民眾參考。首先，為了避免建商在興建過程中倒閉或是有糾紛，一定要選擇有信譽的建商，有8大篩選條件包括：1.是否為建築開發商業同業公會成員。2.是否發生過法律糾紛。3.是否公開提出建案詳細資訊。4.是否願意階段性開放工地現場勘查及記錄。5.公司成立經營時間長短。6.所推出的建案出售率。7.是否有建築安全履歷協會認證。8.是否有履約保證之第三方支付。
如果確認好上述8大條件，代表推案建商有基本的品質及聲譽保證，但買預售屋絕對不能僅憑建商提供的3D圖、影片或是平面圖就下手。董家菱提醒，建商提供的樣品屋及平面配置圖要特別注意「家具尺寸的合理性」及「規劃是否合理」，例如可以觀察家具尺寸是否刻意縮小，來放大整體空間，像是不夠深的衣櫃，較矮小的沙發、桌子、不夠深的鞋櫃等等，或者是廚房沒有放冰箱、陽台沒有放洗衣機，實際入住時如果再加上這些必要的家電之後，空間還有餘裕嗎？
此外，因為樣品屋通常不會有樑柱，可以搭配平面圖跟樣品屋來交叉比對，實際了解成屋之後樑柱會在哪裡，以免實際交屋後多了樑柱，發現空間感比想像中來得小。董家菱強調，通常樣品屋位置跟實際預售屋所在基地是不同的位置，最好實際到基地所在地晃晃確認周遭環境，確認周邊是否有既有建物或者是即將興建的建物會阻擋房子的採光。