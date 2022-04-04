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鹹酥雞熱量魔王是它！吃一份腳走到快斷　神配料別再加了

▲台灣在地小吃十分多樣，其中鹹酥雞就因香脆吮指，且富有濃濃的香氣，而擄獲不少老饕的心。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣在地小吃十分多樣，其中鹹酥雞就因香脆吮指，且富有濃濃的香氣，而擄獲不少老饕的心。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-04-04 10:05:36

台灣在地小吃十分多樣，其中鹹酥雞就因香脆吮指，且富有濃濃的香氣，而擄獲不少老饕的心，不過，你可知道你愛吃的鹹酥雞，暗藏非常多高熱量以及油脂嗎？近日，營養師高敏敏就公開鹹酥雞攤常見的食材，其熱量第一名的就是雞排，吃完一份竟要快速走路115分鐘才能消耗完畢，且其中不要覺得配料沒什麼，常常鹹酥雞攤會給的九層塔也是非常可怕！

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高敏敏營養師提到「不要說女生化妝前後嚇人了，鹽酥雞炸前炸後的熱量在營養師眼中大概比素顏還可怕，因為食材油炸前後熱量最高可以差5倍，下面奉上鹹酥雞熱量圖鑑，趕快看看吃完你最愛的鹹酥雞之後，要『快走』多久才可以消化完！」

第12名：青椒　120kcal→22分鐘

第10名：玉米筍　130kcal→24分鐘

第10名：四季豆　130kcal→24分鐘

第9名：杏鮑菇　175kcal→32分鐘

第7名：雞三節翅　320kcal→58分鐘

第7名：銀絲卷　320kcal→58分鐘

第6名：糯米腸　325kcal→59分鐘

第5名：米血糕　345kcal→63分鐘

第4名：甜不辣　350kcal→64分鐘

第3名：鹹酥雞　525kcal→96分鐘

第2名：百頁豆腐　540kcal→98分鐘

第1名：雞排　630kcal→115分鐘 

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▲高敏敏營養師揭露鹹酥雞攤熱量前12名的食材。（圖/高敏敏營養師提供）
高敏敏說「雖然都是同樣一份食材，但會因為料理方式不同導致熱量差異，加上鹽酥雞食材很多外層再裹了一層粉、又沾滿了油+整個拿去油炸，所以熱量才會層層往上堆疊。」很多人認為那就點青菜就好，高敏敏強調「其實蔬菜就是陷阱之一，因為含水量高的關係，在炸的過程中油脂反而容易取代食材的水分位置，讓原本只有20幾卡的蔬菜瞬間吸油熱量暴增多倍！

那麼應該如何安心健康的吃鹹酥雞，高敏敏建議「可以選有脫油處理的店家，來把多餘油脂甩出去；除了建議去皮吃之外，吃之前也可以準備吸油廚紙按壓一下，會按出很多意想不到的油量唷！另外，不要再另外加調味料，以免徒增鈉含量，也建議不加配料九層塔，因為這真的非常吸油！」高敏敏說「盡量觀察一下店家的用油，避免選已經炸到很黑的油鍋，也要注意油鍋冒煙狀況，若吃到的食物有油耗味，就表示油炸過久了」。（編輯：張嘉哲）

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