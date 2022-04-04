鹹酥雞熱量魔王是它！吃一份腳走到快斷　神配料別再加了

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第12名：青椒 120kcal→22分鐘
第10名：玉米筍 130kcal→24分鐘
第10名：四季豆 130kcal→24分鐘
第9名：杏鮑菇 175kcal→32分鐘
第7名：雞三節翅 320kcal→58分鐘
第7名：銀絲卷 320kcal→58分鐘
第6名：糯米腸 325kcal→59分鐘
第5名：米血糕 345kcal→63分鐘
第4名：甜不辣 350kcal→64分鐘
第3名：鹹酥雞 525kcal→96分鐘
第2名：百頁豆腐 540kcal→98分鐘
第1名：雞排 630kcal→115分鐘
高敏敏說「雖然都是同樣一份食材，但會因為料理方式不同導致熱量差異，加上鹽酥雞食材很多外層再裹了一層粉、又沾滿了油+整個拿去油炸，所以熱量才會層層往上堆疊。」很多人認為那就點青菜就好，高敏敏強調「其實蔬菜就是陷阱之一，因為含水量高的關係，在炸的過程中油脂反而容易取代食材的水分位置，讓原本只有20幾卡的蔬菜瞬間吸油熱量暴增多倍！」
那麼應該如何安心健康的吃鹹酥雞，高敏敏建議「可以選有脫油處理的店家，來把多餘油脂甩出去；除了建議去皮吃之外，吃之前也可以準備吸油廚紙按壓一下，會按出很多意想不到的油量唷！另外，不要再另外加調味料，以免徒增鈉含量，也建議不加配料九層塔，因為這真的非常吸油！」高敏敏說「盡量觀察一下店家的用油，避免選已經炸到很黑的油鍋，也要注意油鍋冒煙狀況，若吃到的食物有油耗味，就表示油炸過久了」。（編輯：張嘉哲）