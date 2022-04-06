COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

電鍋煮水餃「中間放鵝肉」？真實用途抖出　眾愣：太聰明

▲網友分享自己電鍋煮水餃的方法，其中間還會加上幾塊鵝肉，用途曝光後引發討論。（圖/Tik Tok@benz_sl_r129）
▲網友分享自己電鍋煮水餃的方法，其中間還會加上幾塊鵝肉，用途曝光後引發討論。（圖/Tik Tok@benz_sl_r129）

編輯中心/綜合報導

2022-04-06 13:10:57

電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮粥、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手。而近日，就有網友分享自己用電鍋煮菜的獨門做法，以往我們冷凍水餃都使用滾燙熱水烹煮，但他卻使用電鍋，且在入鍋前，會在中間擺上幾塊鵝肉，其用途曝光後，讓不少網友大讚聰明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Tik Tok貼文指出「有人連煮水餃都懶的嗎？」只見貼出的影片，原PO將冷凍水餃裝到一個盤子內擺放整齊，並在中間空出一塊放上幾塊鵝肉，接著就將盤子放入電鍋，在外鍋加水，電鍋跳起打開蓋子之後，香噴噴的蒸餃就出爐，相當方便，烹煮過程中也能離開現場不需顧火。

▲
▲原PO將冷凍水餃裝到一個盤子內擺放整齊，並在中間空出一塊放上幾塊鵝肉，沒一會兒香噴噴的蒸餃就出爐。（圖/Tik Tok@benz_sl_r129）
貼文一出，網友紛紛回應「電鍋蒸餃！超好吃的」、「我倒覺得用蒸的比較好吃」、「我也愛吃蒸餃欸，覺得比水煮好吃」、「有時懶的洗鍋，也會用電鍋蒸水餃」、「我也是很懶不想洗鍋子跟顧火，就用電鍋蒸，很好吃」、「我也都用電鍋蒸煮水餃，不管是冷凍或手工的，盤子要放點水，這樣水餃才會熟」。

至於有網友詢問為何中間要放鵝肉？原PO則出面回應「因為要讓鵝肉的油釋放出來，這樣水餃就不會直接黏在盤子上」，讓不少網友驚呼「太聰明了＝＝」、「鵝油蒸餃是吧！看起來超美味，改天來試試看」、「這招學起來了，不會洗鍋子好開心」、「這招好啊！直接學起來下次試試看」。（編輯：張嘉哲）

印度神童跌落神壇？「預言連錯」被抓包　倒數10天再輸贏

7-11結帳堅持給100元？外國人揭「原因」　店員終於懂了

麥當勞「1功能」消失！眾臉綠：半年沒用過　真相虧大了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀