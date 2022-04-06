電鍋煮水餃「中間放鵝肉」？真實用途抖出 眾愣：太聰明
電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮粥、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手。而近日，就有網友分享自己用電鍋煮菜的獨門做法，以往我們冷凍水餃都使用滾燙熱水烹煮，但他卻使用電鍋，且在入鍋前，會在中間擺上幾塊鵝肉，其用途曝光後，讓不少網友大讚聰明。
原PO在Tik Tok貼文指出「有人連煮水餃都懶的嗎？」只見貼出的影片，原PO將冷凍水餃裝到一個盤子內擺放整齊，並在中間空出一塊放上幾塊鵝肉，接著就將盤子放入電鍋，在外鍋加水，電鍋跳起打開蓋子之後，香噴噴的蒸餃就出爐，相當方便，烹煮過程中也能離開現場不需顧火。
貼文一出，網友紛紛回應「電鍋蒸餃！超好吃的」、「我倒覺得用蒸的比較好吃」、「我也愛吃蒸餃欸，覺得比水煮好吃」、「有時懶的洗鍋，也會用電鍋蒸水餃」、「我也是很懶不想洗鍋子跟顧火，就用電鍋蒸，很好吃」、「我也都用電鍋蒸煮水餃，不管是冷凍或手工的，盤子要放點水，這樣水餃才會熟」。
至於有網友詢問為何中間要放鵝肉？原PO則出面回應「因為要讓鵝肉的油釋放出來，這樣水餃就不會直接黏在盤子上」，讓不少網友驚呼「太聰明了＝＝」、「鵝油蒸餃是吧！看起來超美味，改天來試試看」、「這招學起來了，不會洗鍋子好開心」、「這招好啊！直接學起來下次試試看」。（編輯：張嘉哲）