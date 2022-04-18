煮金針花幹嘛先打結？「真實用途」被抖出：阿嬤最強絕招
每個食材烹飪時不見得都有既定的SOP，因此往往都有內行人揭開所謂「隱藏吃法」，因而在網路上掀起討論。近日，就有網友詢問「請問有人煮金針花時也會先打結嗎？」其真實用途曝光之後，釣出不少人直呼「真的長知識了！」也有人大讚「這是阿嬤最強的絕招！」
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「想請問大家，你家煮金針花，會有人像我阿母一樣很麻煩的先將金針花給打結嗎？」只見貼出的照片，金針花原本應該是一條一條的模樣，但卻發現盤中其中有金針花被打上一個結才被烹煮，讓人好奇原因為何。
貼文一出，網友紛紛回應「幹嘛打結啊？」、「不知道金針花要打結耶？有什麼用途」、「打結意義在哪裡？」、「我家是拿來綁肉欸，沒有打結」、「沒吃過打結的.....有人可以分享口感的嗎？」、「打結幹嘛啊？吃起來是什麼味道？」
而也有內行人紛紛指出「我媽會欸！比較脆口喔」、「打結超好吃，我阿嬤教我的」、「阿嬤那一代最強絕招啊，這樣吃起來變得超脆」、「懂吃的人就會知道要打結啊，口感大升級」、「會先打結...以前媽媽還規定我們不可以買外面已經打好結的」、「有喔！我也會，因為口感較脆」、「口感真的脆很多，也是我阿嬤教我的，真的長知識」。（編輯：張嘉哲）