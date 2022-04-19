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LINE最新6組免費貼圖大放送！母親節12星座媽媽一次討好

▲LINE本週推出最新6組超可愛免費貼圖，和CHICHI兔子小熊搭TAXI、公主吃布丁手繪「歸剛欸」，母親節還派出柴犬皮皮一次討好12星座媽媽！（圖／翻攝自LINE）
▲LINE本週推出最新6組超可愛免費貼圖，和CHICHI兔子小熊搭TAXI、公主吃布丁手繪「歸剛欸」，母親節還派出柴犬皮皮一次討好12星座媽媽！（圖／翻攝自LINE）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-04-19 14:29:45

適逢母親節，除了王品每年舉辦母親節「龍蝦尋人」活動，今年只要媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」任1字就能免費吃千元龍蝦！瓦城聯合7品牌祭出「現折1000元」優惠，還加碼抽獎萬元加菜金。必勝客為了不愛吃蛋糕的媽媽，推出完勝「愛心披薩」只賣2週。現在LINE也推出最新6組超可愛免費貼圖，CHICHI兔子小熊搭TAXI、公主吃布丁手繪「歸剛欸」、ㄇㄚˊ幾兔萌喊「LOVE」，還派出柴犬皮皮一次討好12星座媽媽！

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▲LINE TAXI × CHICHI免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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LINE TAXI × CHICHI
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▲綠藤生機 × ㄇㄚˊ幾兔的減法生活免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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綠藤生機 × ㄇㄚˊ幾兔的減法生活
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▲小三美日 × 手繪生活對話免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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小三美日 × 手繪生活對話
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▲LINE購物護照大柴犬皮皮 × 母親節篇免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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LINE購物護照大柴犬皮皮 × 母親節篇
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▲與小「N」朋朋的詼諧日記免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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與小「N」朋朋的詼諧日記
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▲火鍋新鮮人語錄免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
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火鍋新鮮人語錄
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母親節蛋糕22款優惠盤點　送iPhone、吃米其林大餐寵媽媽

身分證「中2字」媽媽免費吃王品千元龍蝦　爽吃韓式炸雞

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