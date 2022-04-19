LINE最新6組免費貼圖大放送！母親節12星座媽媽一次討好
適逢母親節，除了王品每年舉辦母親節「龍蝦尋人」活動，今年只要媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」任1字就能免費吃千元龍蝦！瓦城聯合7品牌祭出「現折1000元」優惠，還加碼抽獎萬元加菜金。必勝客為了不愛吃蛋糕的媽媽，推出完勝「愛心披薩」只賣2週。現在LINE也推出最新6組超可愛免費貼圖，CHICHI兔子小熊搭TAXI、公主吃布丁手繪「歸剛欸」、ㄇㄚˊ幾兔萌喊「LOVE」，還派出柴犬皮皮一次討好12星座媽媽！
LINE TAXI × CHICHI
下載期限：2022/05/18
使用效期：90天
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綠藤生機 × ㄇㄚˊ幾兔的減法生活
下載期限：2022/05/19
使用效期：180天
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小三美日 × 手繪生活對話
下載期限：2022/05/19
使用效期：90天
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LINE購物護照大柴犬皮皮 × 母親節篇
下載期限：2022/05/18
使用效期：90天
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與小「N」朋朋的詼諧日記
下載期限：2022/05/19
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火鍋新鮮人語錄
下載期限：2022/05/19
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