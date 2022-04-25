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煮完水餃「整鍋水倒掉」？聰明人揭神吃法：偷學大陸人的

▲水餃對許多人來說既方便又快速，市面上有賣場販售的冷凍水餃，也有傳統市場販售的現包水餃等等，都深受老饕喜愛。（示意圖／取自pixabay）
▲水餃對許多人來說既方便又快速，市面上有賣場販售的冷凍水餃，也有傳統市場販售的現包水餃等等，都深受老饕喜愛。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-25 09:29:05

水餃對許多人來說既方便又快速，市面上有賣場販售的冷凍水餃，也有傳統市場販售的現包水餃等等，口味多元且保存期限又長的狀況，成為不少人家裡必囤的糧食之一。不過，近日就有網友討論「請問大家會喝煮完水餃的水嗎？」沒想到貼文引發廣大迴響，更釣出不少人揭開隱藏吃法，讓不少老饕大開眼界。

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原PO在PTT貼文指出「我在煮水餃的時候，常常煮了一大鍋水，但是煮完之後覺得那鍋水倒掉又覺得有點浪費，水跟瓦斯也是錢！但是水餃水喝起來又有點麵粉味，想說剩下的水可以打個雞蛋煮成湯，比較勤儉持家的感覺，想問大家會喝煮水餃剩下的水嗎？

▲水餃口味豐富又料理方便，是不少民眾熱愛的主食之一，但是烹煮過程想要不破皮，關鍵因素千萬不能忽略。（圖／取自photoAC）
▲水餃口味豐富又料理方便，是不少民眾熱愛的主食之一，但就有網友好奇煮過水餃的麵粉水能否再食用，引發討論。（示意圖／取自photoAC）
貼文一出，網友紛紛回應「是有沒有必要這麼省.....」、「不就是幾元的成本嗎？是也不用這麼省」、「我看你是覺得水餃熱量不夠多喔」、「30幾年來從沒這樣做過，我媽連煮湯圓的水都會倒掉，只吃乾的」、「小時候我媽也會說那個可以喝，現在是通通倒掉」、「要這麼省乾脆喝水，吃什麼水餃啊哈哈」、「真的不會喝欸，之前看室友這樣喝真的有嚇到」。

不過，也釣出不少有相同經驗的老饕表示「如果是要喝玉米濃湯正好！麵粉勾芡剛好，要做羹湯或是需要勾芡類的都很適合」、「當然可以喝啊，我都直接煮玉米濃湯，超濃超好喝」、「嚇到原來那麼多人這麼反感，我家也都會喝沒有什麼噁心的」、「我是偷學大陸網紅的啊，拿來煮湯真的好喝到不行欸」、「說水餃水很髒的有邏輯？你的水餃是多髒....拿來煮湯超好喝好嗎」、「因為有麵粉，做有勾芡的湯都很好喝喔，我也是阿嬤教的」。（編輯：張嘉哲）

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