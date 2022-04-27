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豆花最頂配料是誰？「它」老饕每吃必點　芋圓、珍珠全輸

▲豆花是民眾夏日消暑最愛的甜品之一，對此有網友好奇，豆花最頂的配料是誰，貼文釣出不少老饕留言表達想法（示意圖／取自pixabay）
▲豆花是民眾夏日消暑最愛的甜品之一，對此有網友好奇，豆花最頂的配料是誰，貼文釣出不少老饕留言表達想法（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 13:56:542022-04-27 14:03:20

近日天氣越來越炎熱，許多人除了紛紛開啟冷氣對抗外，也會選擇吃一些清涼食物來消暑，而除了剉冰、飲料外，豆花就是民眾夏日最愛的甜品之一，對此就有網友好奇，豆花最頂的配料是誰，貼文釣出不少老饕留言表達想法，其中某食材被多次點名，人氣更勝過芋圓、珍珠。

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一名網友昨（26）日在PTT以「豆花最頂配料是誰」為題發文，提到最近天氣越來越熱，很多人只要一熱起來，就想吃碗冰豆花，然而店家內的配料相當多，但能選擇加入的卻只有少數，因此「想問大家豆花最頂配料是誰? 花生、綠豆、粉圓、芋頭還是其他?」

▲（示意圖／取自pixabay）
▲各路網友除了分享自己最愛的豆花配料外，也強調湯底非常重要，包括加入豆漿、糖水，都別有一番風味。（示意圖／取自pixabay）
貼文曝光後掀起熱議，其中「花生」被多數網友頻頻點名，「花生」、「花生一定點」、「豆花沒有配花生，全身不對勁」、「花生！尤其是軟的那種」、「花生、粉粿、芋頭，沒這3個不叫豆花」；而其餘人也提到「紅豆」、「芋圓」、「小湯圓啊，其他都不行」、「綠豆跟冰塊，冰塊是最優先」、「特愛加仙草」、「都會加麥角，超好嚼」。

此外，除了配料需要好好選擇外，有內行網友也認為豆花的「湯底」相當講究，表示「要有超甜黑糖水」、「糖水熬不好整個難吃」、「薑汁」、「一定要加豆漿」；事實上，過去《NOWnews》也曾報導「豆花加糖水還是豆漿？老饕狂推「嘉義吃法」：加它更對味」，文中提及，許多人認為豆花加入「豆漿」，這種來自嘉義的傳統吃法近年相當受歡迎，強調「豆漿能烘托出豆香，相得益彰；糖水的甜味只會蓋過豆花的香氣」。（編輯：張志浩）

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