阿翰九天玄女太狂！「降肉」粉紅漢堡 網笑：還真的貼符
YouTuber「阿翰」再度以「九天玄女唯一指定姐妹」算命阿姨廖麗芳一角紅遍全台，朗朗上口的「800英尺、500英呎、降落！」口號，掀起流行熱潮，也成為不少速食業者「降肉」優惠的新梗。除了瘋狂「買1送1」的漢堡王，「降肉」20元吃4.4盎司牛排；「蕃茄村」也跟風推出快閃限定「800英呎降落漢堡」，更自製「趣味福咒」貼紙，令網友笑翻。
影片創作網紅「阿翰」擅長以自創角色，模仿生活周遭具有特色的親切人事物，日前再度以「九天玄女唯一指定姐妹」算命阿姨廖麗芳一角，紅遍全台，影片中令人一看上癮的趣味台詞及浮誇手勢，掀起一窩蜂流行熱潮，朗朗上口的「800英尺、500英呎、降落！」口號，也成為不少速食業者「降肉」優惠的新梗。
連鎖早午餐品牌「蕃茄村」也搶搭九天玄女「降肉」風潮，推出快閃限定「800英呎降落漢堡」，招牌的甜菜根汁粉紅漢堡包，搭配鹹蛋黃製成的黃金流沙醬、黑胡椒豬肉內餡及高麗菜絲，鹹香涮嘴。全台限量800份，5/1起限定20家門市陸續販售。
最有趣的是，業者還特別製作了趣味「福咒」貼紙，詼諧打造祈福意象，貼心希望「讓大家享用早午餐的同時會心一笑，紓緩疫情帶來的壓力」，果然讓人看了都忍不住笑出聲。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。