星巴克5/14全台徵才700人！私房福利曝光：上班免費喝2杯
國人最愛的星巴克咖啡，店內夥伴常以熱情活力感染消費者，帶來美好的生活體驗，令人印象深刻。台灣星巴克持續看好咖啡市場發展，正式宣布5/14(六)將於北中南東共54間門市，舉行近年來最大規模的聯合招募徵才活動，總計開出700名正職及兼職人員職缺，參與面試者當日即招待一杯冰熱自選的本日咖啡。大家關心的員工福利大公開，員工上班期間可免費享用2杯飲品、員工購物折扣，試用期通過後更有每年免費健康檢查。
舉辦「514我也是 夥伴」聯合招募活動，正式開出總計700名職缺，包括400名的兼職人員與300名正職人員，正職人員則包括門市夥伴及儲備幹部。所有大專院校應屆畢業生、在學學生、實習生、欲轉職或二度就業等求職者都可參與面試，5/14(六)當日可攜帶履歷至北中南東共54間指定門市面試，或可先至官網選擇欲面試地點填寫電子履歷，參與面試者當日即招待一杯冰熱自選的本日咖啡。
台灣星巴克表示，除了符合法規的薪資、完整培訓制度、通暢晉升管道及調薪制度，與不定期的各項獎金津貼外。更提供兼職及正職人員各項福利，包括員工上班期間可免費享用2杯飲品、員工購物折扣，試用期通過後更有每年免費健康檢查、每月員工福利品、生日假與生日蛋糕、節日禮金、人生大事補助金，還可參與公司補助的各式多元社團，正職夥伴可申請加入公司內部福利儲蓄信託，兼職夥伴如在學還可申請公司內部獎學金。
為鼓勵夥伴與顧客互相連結，目前全門市還舉辦了「最佳星服務活動」，邀請顧客於消費時掃描門市專屬票選QR code，並投票給予當天讓顧客最印象深刻的夥伴；也能透過「我的星巴克小故事」分享回饋心聲。
台灣星巴克持續於各地開展特色門市，帶動當地人力需求。為了因應防疫措施，台灣星巴克將有可能滾動式調整徵才活動辦法，欲面試者請多注意相關調整。
※【NOWnews 今日新聞
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