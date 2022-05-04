孩童增強抵抗力「飲食攻略」爸媽必看！4地雷曝：易發炎

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第三項「優格／優酪乳」，益生菌能維持腸道菌，提升防護力，建議可以每天早上喝一瓶優酪乳、下午吃一個優格，鞏固孩子消化道的健康提升菌叢好菌相，自然保護力也跟著提升；第四項「全穀雜糧」，可用地瓜、南瓜、芋頭、馬鈴薯等非精緻的雜糧食物，取代部分的白飯、白饅頭、白吐司、白麵條，攝取膳食纖維、維生素B群及礦物質；第五項「優質蛋白質」，顧好免疫細胞的功能，平衡免疫力在最佳狀態，豆魚蛋肉，都攝取原型食材。
第二大點「每天做」，第一「充足睡眠」，千萬別熬夜，生活要維持規律，熬夜會影響褪黑激素合成，進而養成發炎體質，建議準時上床睡覺，幫助免疫細胞修復，減少發炎；第二「多喝水」，促進代謝體內廢物 ；第三「睡前不使用3C」，藍光刺激易影響睡眠品質、降低免疫力。
而「4避免」則是要讓孩子避免4種食物，第一「油炸食品」，少吃飽和／反式脂肪；第二「加工食品」，像是火腿、培根、香腸等；第三「含糖飲料」，可以看營養標示，含糖量孩子每天不宜超過10g；第四「高糖、高鹹零食」，餅乾、蛋糕、甜甜圈和洋芋片等，「這些都會造成孩子養成發炎體質、增加身體氧化壓力」。
最後，高敏敏也表示，既使是居家防疫也必須多些警覺，有時對孩子的要求與嚴格規範，是在保護他們，「父母們快動起來，防護孩子飲食的對策，跟我一起這樣做！居家生活的日子，爸媽們也都辛苦了」。（編輯：郭佩蓉）
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