7-11「秘密食譜」曝光！2動作得超神湯品：順口到不行
台灣便利商店密度極高，許多人半夜肚子餓就會去超商採購，便有一位網友在多年的超商採買過程中，歸納出一個獨特的「湯品食譜」，只要在7-11簡單購入兩項單品，加在一起就是順口好喝的蒸蛋湯，文章發出後引起網友關注，也有人表示自己也喜歡這樣吃。
原PO於Dcard中發文，說明自己某天很想喝蒸蛋湯，走進7-11以後突發奇想，先是買一杯微波茶碗蒸、再購入一碗關東煮，回到家後把兩項食物加在一起，簡簡單單的好喝蒸蛋湯就完成了！原PO認為口味比全家賣得蒸蛋湯順口一些，且若是購買石安牧場的茶碗蒸裡面有配料，搭上關東煮的食材一起吃相當滿足，而7-11兩單品加起來的價錢也與全家蒸蛋湯的差不多。
鍾愛此吃法的網友留言「之前吃7-11蒸蛋有遇過店員主動問我要不要加湯，從此吃7-11蒸蛋都會自己主動去加湯，超讚」、「蒸蛋加關東煮湯真的超讚，可是常常不好意思自己加」，部分想嘗試此作法的民眾則詢問「請問蒸蛋是在哪裡拿啊⋯從來沒看過耶是微波食品嗎」，原PO回覆「我都在御飯糰那邊的開放式冷藏櫃附近看到的耶」。
有網友提供了新的吃法，表示將飯糰放進關東煮湯也能得到不同的好滋味「可以買個御飯糰加進去..超好吃」，有人則認為這樣吃不太健康「鈉含量超高」。 （編輯：李惠婷）