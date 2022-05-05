再次跳脫當前框架 ─ BMW iX xDrive40試駕

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回溯到2011年，BMW為發展電動車，推出〝i〞子品牌，並在2012年發表i3，2013年開始販售，同年發表插電式混合動力超跑i8，兩者跳出傳統車型架構的車型設計，以及導入先進地模組化碳纖維車體結構，在當時都可說是劃時代的創舉，也帶給人們對於電動車的無限想像，只是i3與i8在當時的時空下太過前衛，接受度有所限制，不過BMW仍舊希望可以再次跳脫時代，展現對電動車的獨有理念，在2018年推出 Vision iNext 概念車，並在2021年以iX為名投產上市。iX其實真的很像i3的時代演進版，車長與X5相當，車高則與X6相同近，造型既像SUV，也像MPV，如同i3跳脫傳統車型分野的框架，造型概念也可以看出延續性，以許多不完全對稱的幾何元素勾勒出前衛造型，並有著0.25Cd的低風阻表現，BMW也指出iX就像是當年的i3、i8，重於宣示BMW在電動車的想法與開發能力，所以在車格設定上就不依循現有產品脈絡，就是要給大家一個新的形象，同時，在大眾市場方面，仍會以現有車系的電動車型來應對，例如甫推出的i7，就是以新世代7 Series所衍生，所以iX除了用以闡述BMW對於的發展理念，一方面也可試探市場反應，作為後續電動車發展的依據。
iX其實真的很像i3的時代演進版，車長與X5相當，車高則與X6相同近，造型既像SUV，也像MPV，如同i3跳脫傳統車型分野的框架，造型概念也可以看出延續性，以許多不完全對稱的幾何元素勾勒出前衛造型，並有著0.25Cd的低風阻表現，BMW也指出iX就像是當年的i3、i8，重於宣示BMW在電動車的想法與開發能力，所以在車格設定上就不依循現有產品脈絡，就是要給大家一個新的形象，同時，在大眾市場方面，仍會以現有車系的電動車型來應對，例如甫推出的i7，就是以新世代7 Series所衍生，所以iX除了用以闡述BMW對於的發展理念，一方面也可試探市場反應，作為後續電動車發展的依據。
另外，全新直立式雙腎型水箱護罩設計，導入領先業界的Shy Tech隱形科技，不僅將攝影機與雷達等傳感系統設置於封閉式雙腎型水箱護罩之內，表面若是不慎刮傷更能於常溫24小時內或高溫5分鐘內自行修復。
定位獨特的iX，近入車內，呈現與現行所有BMW車款截然不同的簡潔設計，中控台上以懸浮式的一體曲面螢幕〈12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕〉，搭配iDrive 8使用者介面，來貫穿所有操作介面與資訊，並配有智慧語音助理2.0，以及手勢操作等功能；前座鞍座前緣則是全新的排檔座以及新設計的iDrive 8使用者介面，在配上水晶套件後，iDrive 8系統主旋鈕就是採水晶樣式，並搭配一片式原木按鍵板，在功能按鍵的位置上與過去各自獨立按鍵安排有所不同，所以使用時無法以過去使用iDrive系統的記憶來操作，必須重新適應，加上採一片化按鍵板，按壓各功能區域時與新旋鈕的手感都不若以往明確，甚至會出現按壓旋鈕，功能方向錯誤，或連動其他功能的狀況，我明明是按下，卻一直出現向上的功能，按壓的力道得重新拿捏，兩天下來，我還是無法完全習慣iX上的操作介面。
空間方面，iX軸距達3,000mm，前後縱向空間相當寬闊，座椅與內裝採用了天然真皮包覆，並結合天然橄欖葉鞣製的材質展現BMW對於環境友善的重視，同時還配有BMW旗下車款面積最大的全新電控調節採光全景式玻璃車頂，接營造出豪華車款該有的氛圍，稍微較可惜的是，後座座椅除了椅背可向前翻倒外，少了包括前後滑移或椅背角度之調整功能，其中椅背若能調整傾斜角度，舒適性應可再加分。
本次試駕的是iX xDrive40，搭載容量為76.6kWh的電池組，最大馬力為326匹、最大扭力達630Nm，原廠公布的0-100km/h加速只要6.1秒，以WLTP規範測試最高續航里程可達425km，最快僅需10分鐘就能補充95km的行駛里程。實際駕駛，電動車扭力快速湧現的特性依舊，且全新BMW iX採用Carbon Cage碳纖維複合式材質車體結構搭配輕量化鋁合金材質，空車重控制在2365kg，讓它跑起來依然輕快，不過整體路感似乎少了一點點過去BMW的厚實感，路感頗為清晰，尤其後座對於後軸的彈跳感受更明顯，但還不至於太過影響舒適性。
坦白說，駕駛手感真的很像自i3所延伸，有著符合更多消費者的輕盈感，開起來比較輕鬆，反倒是開習慣BWM油車的人，可能需要重新適應，然而BMW本來就是要以iX展現對於電動車的新想法與樣貌，也藉此在定位上做出區隔。
近期陸續試了不少電動車，其425km的續航力不算頂尖，對應台灣的環境只能說剛好夠用，在目前多數電動車續航力大約都介於400~500km下，做南北單趟的旅程基本不成問題，但使用電動車，就得開始習慣將充電站納入旅程中繼點中，才能讓路程更為順暢，可能就會少了些想去哪就繞去哪的自由度，規劃行程會變成電動車使用者的日常。
以iX來說，除了自駕，其實也還蠻適合當企業主或高階主管的通勤座車，車內空間寬敞，配個司機、上下班搭乘，少了些里程焦慮，又可以節能減碳，也許可以提供想買iX的朋友一個新的使用選擇。
車格設定很獨特的iX，闡述概念的成分相當高，就跟當年的i3相同，如果你是喜好嘗鮮族群，iX可以讓你展現個性，如果你還是喜歡原本的BMW，則可以考慮原有車系未來所衍生的電動車型，BMW也可藉著雙軌並行的模式，試探水溫，對未來發展電動車，獲取更多的經驗，也可滿足不同消費者的需求了。
| 車型
| BMW iX xDrive40
| 長寬高(mm)
| 4,953x1,967x1,695
| 軸距(mm)
| 3,000
| 車重(kg)
| 2,365
| 動力系統
| 同步式電動馬達(前後軸)
| 最大馬力(PS/rpm)
| 268/5,600
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 380/4,400
| 電池型式
| 鋰離子電池
| 鋰離子電池總容量(kWh)
| 76.6
| 傳動型式
| 四輪驅動
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 275/40 ZR 22(試駕車選配)
| 基本建議售價(萬元)
| 320.0