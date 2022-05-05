海底見「大眼紫烏賊」！牠傻愣定格 研究員：以為是玩具
是誰的玩具掉到海底啦？地球有將近2/3的面積都是海洋，海底總是有許多相當罕見、甚至從未見過的生物，因此現身時總是能令人感到非常驚奇。國外一研究團隊幾年前在加州外海進行海底探勘時，巧遇了一隻「大眼紫烏賊」，連研究員都打趣地笑說：「是誰家小孩把玩具扔到海裡啦？」
這群E/V Nautilus研究團隊當時正在利用水下無人機，在美國加州外海的太平洋900公尺深的海底進行海床探勘時，意外發現一個彷彿紫色的塑膠玩具，沒想到將無人機靠近一看，才發現「它」原來是一隻小烏賊，牠看見鏡頭與光線靠近時傻愣在原地，一動也不動地張大雙眼瞪著，由於模樣實在太逗趣，研究員也忍不住笑說：「這是誰家小孩把玩具丟到海裡了吧？」、「牠看的好專注啊」、「牠的眼睛好像畫上去的呢！」
原來這隻可愛的紫色小烏賊是「太平洋僧頭烏賊（Rossia pacifica）」，牠雖然身形類似章魚，但是牠其實跟烏賊才是近親，與烏賊一樣有8隻附有吸盤的觸手，以及2隻長觸手。據了解成年的太平洋僧頭烏賊大約6公分長，以吃小蝦小魚為主，且平均壽命為2年左右。牠們大多出沒在北太平洋1000英尺（約305公尺）的水面下，而這次探勘隊則是潛下至3000英尺（約914公尺）處，牠們平時喜歡活動於海床上，會躲進海底的沉積物偽裝自己，只露出一雙大眼留意獵物，如果不是研究團隊發現，平時可是很難看見牠們呢！
網友們看了影片都說：「看起來好像假的」、「好萌的小烏賊啊」、「牠超級聰明，偽裝成小玩具，這樣其他魚才不會發現」、「研究員的評論好好笑」、「烏賊：當時我嚇傻了」、「其實牠認為自己偽裝了，所以一動不動」、「牠是我見過的最可愛的小東西」、「是寶可夢嗎」現在一起來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）