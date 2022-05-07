劉耕宏健身操爆紅！女堅持「跟跳半個月」 身材變化瘋傳
劉畊宏近日與老婆近期直播健身，在網路上快速爆紅，其主打的「毽子操」標榜能夠帶動全身肌群的運動，讓不少因為疫情受困在家中的民眾跟風狂跳。近日，就有女粉絲分享自己「跟跳半個月」的成果，雖然體重並沒有什麼變化，但是身材線條卻大幅度改善，用肉眼就能看出，讓不少網友驚呼「我等等就先來跳跳看！」引發討論。
劉耕宏日前以周杰倫的「本草綱目」一曲編排了整首的毽子操，雖然動作簡單，但因音樂速度相對較快，跳完一整首還是相當吃緊，不少人想挑戰卻發現非常吃力，因而堅持不下去放棄，不過，微博一名女網友以「劉耕宏女孩來交作業了！」發出自己堅持跟跳半個月的成果。
女網友透露「第一次跳的時候，因為是跟風，隨便穿個睡衣就開始跳了，而且一開始根本就摸不到後腳跟，真的笑死，但是堅持半個月之後，感覺輕鬆多了，腿也抬得起來了！終於可以駕馭本草綱目了！」女網友也向劉耕宏喊話「劉教練！請問這樣可以嗎？動作標準嗎？」等等。
接著女網友分享自己半個月身材的變化，原本第一天跳時身材相對比較豐腴，手臂和腹部贅肉比較多，但經過跟跳半個月成果，不但手臂的肉變結實了，腹部也出現線條，腰間的贅肉也消了大半，女網友表示「雖然體重沒什麼變化，但感覺身體變得相當緊緻，以後還是會繼續堅持！」
該段影片曝光後，引發不少網友紛紛回應「我也有跳！體重也是沒什麼變化，但肉眼真的可以看見線條」、「今天晚上我可要跟著跳看看了！」、「肌肉真的感覺有明顯上升啊！」、「我也練了半個月了，手臂和肌肉明顯強壯了」、「等同於肌肉增長，所以體重才沒變，體態比體重重要！大家不要再糾結啦！」、「看我的作業！我也是跳了半個月！真的很有效啊，感謝劉大神」。（編輯：張嘉哲）