煮白飯整鍋黏爆！她崩潰求救 主婦搬出「1招」粒粒分明
煮白飯看似簡單，卻有許多技巧在裡頭，就有一名網友表示，身為煮飯新手，已經試過了許多招式，卻還是常常整鍋白飯黏糊糊，讓她非常困擾，貼文曝光後，立馬釣出內行人建議，可以在煮飯時加入幾滴油，幫助白飯粒粒分明：「我水的比例會1杯米9分滿的水，這樣不用擔心是新米還是舊米，保證煮起來粒粒分明，炒飯也很好炒，加幾滴一般的油就可以了！」
該名網友昨（9）日在臉書社團「家常菜」中貼文，她表示自己是煮飯新手，把白飯和水的比例用成1:1之後，但試過各種辦法還是整鍋黏糊糊，讓她無奈嘆：「不知道問題出在哪裡？白米是冰在冰箱保存。」
貼文一出，網友們紛紛留言，「如果不喜歡黏的口感，米要洗乾淨乾淨一點，通常洗到水變透瀝乾，然後米：水用1：1下去煮」、「有時候是米的品質不好」、「太新的米也會很黏，老米比較硬，然後碎米也會很容易黏整鍋」、「買好一點的電子鍋，無論水太多或太少，煮出來的飯都很好吃」。
也有網友透露「加油」也是關鍵之一，「我幾杯米就幾杯水，滴油進去要晃一下鍋，然後電子鍋按快速炊飯，煮好後直接拿來炒飯都可以」、「秘訣是加幾滴檸檬汁和少許油，試試吧」、「我是1：1.2，滴一些沙拉油攪拌一下即可，有滴油內鍋也很好洗喔」、「我水的比例會1杯米9分滿的水，這樣不用擔心是新米還是舊米，保證煮起來粒粒分明，炒飯也很好炒，加幾滴一般的油就可以了」、「米放水時可以加幾滴花生油，飯煮起來油亮又香」。（編輯：賴禹妡）