你各位租屋族注意了！政府擴大租金補貼　4大重點快筆記

我是廣告 請繼續往下閱讀
營建署指出，去(110)年租金補貼計畫戶數實際申請戶數高達16萬餘戶，政府為擴大對租屋族照顧及減輕其生活負擔，將補貼總經費由原有每年57億元增加至300億元，補貼戶數也增加至50萬戶，透過本專案來回應租屋者的實際需求。
亮點2
營建署表示，本次專案計畫將以110年度分級租金補貼金額表2000元至8000元作為基本補貼額度。針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢將加碼1.2倍，2年內新婚家庭加碼1.3倍，經濟弱勢家庭(低收入戶及中低收入戶)將加碼1.4倍。此外，育有未成年子女(含胎兒)家庭將從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍，生越多加愈多！
亮點3
營建署表示，依據110年度租金補貼申請標準，在臺北市租屋的民眾，家庭成員每人每月平均所得需低於4萬4170元，而在新北市租屋者，則需低於3萬9000元才可申請。營建署指出，本次專案將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，以雙北租屋族為例，臺北市每人每月平均所得標準放寬為5萬6046元以下，新北市則放寬為4萬7400元以下，且家庭成員不綁戶籍，鎖定核心家庭，經由所得標準放寬，可讓政府照顧更多租屋民眾。
亮點4
營建署指出，預計今年6月由地方政府逐一詢問目前接受補貼中的舊戶試算意願，有意願者，將由營建署就其既有資料，於7月間重新查調戶政及財稅資料，試算未來可領取本專案補貼金額，試算結果經舊戶確認後即完成申請，簡化申請手續。
此外，營建署將與社政及民政體系合作，主動勾稽目前未領取租金補貼的低收入戶及中低收入戶家庭，於6月詢問其申請意願，並於7月協助完成線上申請。
營建署最後表示，「300億元中央擴大租金補貼專案」透過4大亮點來落實對租屋者的照顧，同時也簡化申辦程序，民眾使用線上申請系統填寫基本資料，上傳租賃契約、撥款帳戶存摺封面及其他必要文件，經確認後送出即完成申請，未來也由中央進行撥款作業，請有申辦需求的民眾務必留意後續公告及受理申請相關訊息。
相關訊息也會同步更新於營建署FB好康報粉絲團，有租屋需求的民眾可按讚追蹤，重要消息不漏接。