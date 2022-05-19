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陰莖意外的point！台男右彎最稀有　包皮竟有「這功能」

▲恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師，在粉專上曝光「關於GG可能讓你很意外的point」，意外揭露台男陰莖「右彎最稀有」，而讓睪丸最舒服的溫度則是34度C。（示意圖/pixabay）
▲恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師，在粉專上曝光「關於GG可能讓你很意外的point」，意外揭露台男陰莖「右彎最稀有」，而讓睪丸最舒服的溫度則是34度C。（示意圖/pixabay）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-19 11:07:59

Facebook臉書近日掀起「關於我可能讓你很意外的point」熱潮，受到不少網紅、藝人響應而爆紅，昨（19）日恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師也加入陣容，在粉專上曝光「關於GG可能讓你很意外的point」，意外揭露台男陰莖「右彎最稀有」，而讓睪丸最舒服的溫度則是34度C，引粉絲讚聲「長知識了」！

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「關於我可能讓你很意外的point」以分享不為人知小秘密的趣味性，成功帶起話題，像手搖飲CoCo都可便曝光Logo「是珍珠從杯身滑下來的樣子」，不是QOO！更打臉眾人「以為是包子」的誤解，令人莞爾。故宮南院則自揭「斜槓養鴨」技能，引發網友熱議；引來奇美博物館不甘示弱地曝光園區吉祥物「每隻鵝都有名字」，意外釣出超多網友留言「沒被奇美的鵝追過不能算去過奇美博物館」，還被小編認證是「台南人共通回憶」。

而恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師也在大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科粉專上響應，曝光「關於GG可能讓你很意外的point」，意外揭露台男陰莖「右彎最稀有」，讓睪丸最舒服的溫度則是34度C。

他表示藍鯨是現在已知GG最大的動物，勃起後有335 CM；並分享目前擁有世界最長GG的是一位墨西哥人，GG長度足足有48CM，卻被判定是殘障，連網友看了都感嘆「最長被判定殘障，有種蛋蛋的哀傷」。

高銘鴻醫師透露，根據統計「台灣男生平均約為10.78 CM」，不忘開玩笑説「但真相是30CM」；更專業分享，原來「包皮可以修復燒燙傷整塊大腿皮膚」，引粉絲讚聲「長知識了」！


【本文獲臉書粉絲團《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》授權】 

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